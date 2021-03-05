Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Mar 2021 - 14:53- Spor G: 05 Mar 2021 - 14:55

Darıca’dan misilleme

Darıca Gençlerbirliği yönetimi, Belediye Kütahyaspor yönetimini protokol tribününe aldırmadı. Ligin ilk yarısında Kütahya’da oynanan maçta başkan Güle...
mask

Darıca Gençlerbirliği yönetimi, Belediye Kütahyaspor yönetimini protokol tribününe aldırmadı. Ligin ilk yarısında Kütahya’da oynanan maçta başkan Gülen'i, talimat alan görevli tutarsız bir bahane ile kendisine resmi olarak ait olan yerden kaldırmış, arka tarafta bir yere alınan başkan Gülen bu kez aynı görevli tarafından yine aynı tutarsız bahane ile bu kez maraton tribününe alınmıştı. Kısıtlamalara rağmen protokole alınan taraftarlar tarafından kendisine kasten küfürlü tezahüratlara maruz kalan Gülen, rövanşta bu ayıbı affetmedi. Gülen tek bir Kütahyaspor yöneticisini dahi protokol tribününe aldırmayarak misafir takım taraftarının bulunduğu tribünlere gönderdi.

05 Mar 2021 - 14:53 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” mask
“Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”
Haydi kızlar sahaya !.. mask
Haydi kızlar sahaya !..
Gökhan Meral 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı! mask
Gökhan Meral 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı!
Sıkıntı varsa çözülmeli mask
Sıkıntı varsa çözülmeli
Özcan Sert: Üzgünüm mask
Özcan Sert: Üzgünüm
Doğukan, Niğde’nin İzmitlileri ile hasret giderdi mask
Doğukan, Niğde’nin İzmitlileri ile hasret giderdi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak   mask
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak  
Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş mask
Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş
Kocaeli Valiliği alınan yeni kararları açıkladı mask
Kocaeli Valiliği alınan yeni kararları açıkladı
Öğretmen yoksa, müdür derse girsin! mask
Öğretmen yoksa, müdür derse girsin!
Körfez Meclisinde tansiyon çok yükseldi “Adam gibi konuş”, “Artistlik yapma” mask
Körfez Meclisinde tansiyon çok yükseldi “Adam gibi konuş”, “Artistlik yapma”

GALERİ

Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti! mask
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti!
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı mask
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım)
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi mask
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu mask
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL