Darıca’dan misilleme

Darıca Gençlerbirliği yönetimi, Belediye Kütahyaspor yönetimini protokol tribününe aldırmadı. Ligin ilk yarısında Kütahya’da oynanan maçta başkan Gülen'i, talimat alan görevli tutarsız bir bahane ile kendisine resmi olarak ait olan yerden kaldırmış, arka tarafta bir yere alınan başkan Gülen bu kez aynı görevli tarafından yine aynı tutarsız bahane ile bu kez maraton tribününe alınmıştı. Kısıtlamalara rağmen protokole alınan taraftarlar tarafından kendisine kasten küfürlü tezahüratlara maruz kalan Gülen, rövanşta bu ayıbı affetmedi. Gülen tek bir Kütahyaspor yöneticisini dahi protokol tribününe aldırmayarak misafir takım taraftarının bulunduğu tribünlere gönderdi.