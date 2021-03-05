Korkulan olmadı

Darıca Gençlerbirliği’nin sahasında Belediye Kütahyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü Nebi Tiryakioğlu’nun korkulacak bir durumunun olmadığı açıklandı. Önceki hafta oynan İskenderun FK deplasmanında sakatlanan ve 69.dakikada oyundan çıkan Nebi’nin arka adalesinde zorlanma olduğu ve bu nedenle Kütahya maçında riske edilmediği öğrenildi. Tiryakioğlu’nun takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve Halide Edip Adıvarspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.