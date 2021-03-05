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05 Mar 2021 - 15:33- Gündem G: 05 Mar 2021 - 15:36

Ellibeş: “Depreme her zaman hazır olmalıyız”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Emin’i ziyaret etti.

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Kartepe Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’ne bulunan AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyatette İl Müdürü Mehmet Emin’den çalışmalar hakkında bilgi alıp, personele başarılar dileyen Başkan Ellibeş, şunları söyledi: “Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Büyük Marmara Depremi’nde bu gerçeği en acı şekilde yaşadık. Binlerce bina çöktü, onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmadan şehirlerimizi yeniden inşa etmeye başladık. Kentsel dönüşüm hamleleri başlattık. Bu çalışmalar hala devam ediyor.”

"TABİATA KARŞI DEĞİL, İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALIYIZ"


“Doğal afet olayları neticesinde oluşan can kaybı kadar oluştuğu bölgede meydana getirdiği ekonomik kayıpları da dikkate almak mecburiyetindeyiz. Doğal afetlerin, gelecek nesillerimize, milletimizin geleceğine ciddi etkileri olmaktadır. Tabiata karşı olan, doğal afetlerden korkan değil, önlem ve tedbirlerini alan, bilinçli hareket eden, iş birliği yapan bireyler olmalıyız. Doğal afetler ile baş etmek, önceden hazırlıklı olmakla mümkündür.”

"DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE BİLİNCİNİ ARTIRMALIYIZ"

“Bir yandan da olası afetlere karşı arama-kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Kocaeli AFAD bu amaçla kuruldu. En son İzmir depreminde ekiplerimiz oradaki vatandaşlarımızın imdadına koşarak başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Kendilerini tebrik ediyor, kutluyoruz. Depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız. Ülkemizde doğal afetlerle mücadele bilincini artırmak hepimizin görevidir. Bu vesile ile depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum”.

# Kocaeli

05 Mar 2021 - 15:33 - Gündem

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