Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ve İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir ile birlikte Karamürsel ilçesindeki esnafları dolaşarak, kentin ‘Yüksek Riskli’ grupta turuncu renkte yer aldığını hatırlatarak vakaları düşürmek için ‘Devlet-Vatandaş El Ele Virüse Güle Güle’ diyerek şu virüsten kurtulalım” dedi. Ulusoy, “Kocaeli ve Karamürsel’i ‘Mavi’ye dönüştürelim, bunun için Karamürsel’e güveniyorum. Gördüğüm kadarıyla ilçe tam anlamıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor” dedi.
05 Mar 2021 - 15:44- Gündem Güncelleme: 05 Mar 2021 - 15:46
Devlet-vatandaş el ele virüse güle güle
Karamürsel’de esnafları dolaşan Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, birtakım uyarılarda bulunarak, “2 Mart’ta başlayan yeni kontrollü normalleşme sürecinde Kocaeli’yi mavi yapalım. ‘Devlet-Vatandaş El Ele, Virüse Güle Güle’ diyerek şu virüsten kurtulalım” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.