Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ve İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir ile birlikte Karamürsel ilçesindeki esnafları dolaşarak, kentin ‘Yüksek Riskli’ grupta turuncu renkte yer aldığını hatırlatarak vakaları düşürmek için ‘Devlet-Vatandaş El Ele Virüse Güle Güle’ diyerek şu virüsten kurtulalım” dedi. Ulusoy, “Kocaeli ve Karamürsel’i ‘Mavi’ye dönüştürelim, bunun için Karamürsel’e güveniyorum. Gördüğüm kadarıyla ilçe tam anlamıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor” dedi.