Ķörfez Belediyesi önceki dönem Başkanı İsmail Baran, Haydar Aliyev Kültür Evi'ni ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyarette Baran’ı Federasyon Başkanı Bilal Dündar ve yönetimi ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dündar, “ Körfez Belediyesi eski Başkanı Sayın İsmail Baran, bizleri ziyaret etti. Geçmişten bugüne birlikte yapılan faaliyetler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Her zaman verdikleri destekleri ve ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Eski belediye başkanı İsmail Baran da Federasyon Başkanı Bilal Dündar’a çalışmalarında başarılar diledi.
05 Mar 2021 - 15:45- Gündem Güncelleme: 05 Mar 2021 - 15:46
İsmail Baran’dan Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu’na ziyaret
Ķörfez Belediyesi önceki dönem Başkanı İsmail Baran, Haydar Aliyev Kültür Evi'ni ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyaret...
# Körfez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.