İsmail Baran’dan Türkiye Azerbaycan  Dernekler Federasyonu’na ziyaret 

Ķörfez Belediyesi önceki dönem Başkanı İsmail Baran, Haydar Aliyev Kültür Evi'ni ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyarette Baran’ı Federasyon Başkanı Bilal Dündar ve yönetimi ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dündar, “ Körfez Belediyesi eski Başkanı Sayın İsmail Baran, bizleri ziyaret etti. Geçmişten bugüne birlikte yapılan faaliyetler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Her zaman verdikleri destekleri ve ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Eski belediye başkanı İsmail Baran da Federasyon Başkanı Bilal Dündar’a çalışmalarında başarılar diledi.