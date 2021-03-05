Ormanya, Cumartesi günleri açık

Kocaeli’den ve çevre illerden ziyaretçilere ev sahipliği yapan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Pazar günleri hariç haftanın 6 günü misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 7’den 70’e herkesin severek gezdiği Ormanya’nın cumartesi günü de hizmet vereceği belirtildi.
TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR
Covid-19 salgısını süresince Ormanya’da tüm bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle yapıldı. Ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Kovid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı.
HER YAŞA HİTAP EDİYOR
Toplam 6 ana bölgeden oluşan Ormanya’da, Hayvanat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Çadır ve Karavan Kamp Alanı, Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi ve Doğa Okulu alanları bulunuyor.
2020’DE 5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
Kocaeli'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'yı 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle 2 ay kapatılmasına rağmen 5 milyon kişi ziyaret etmişti.
HAVAALANI’NI GEÇTİKTEN 5 KİLOMETRE SONRA SAĞDA
Kartepe ilçesi D-100 karayolu kenarında bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Sakarya istikametine doğru Cengiz Topel Havaalanı’nı geçtikten 5 kilometre sonra sağda yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.