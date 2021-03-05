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05 Mar 2021 - 15:50- Gündem G: 05 Mar 2021 - 15:51

Ormanya, Cumartesi günleri açık

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya, Pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet verecek.

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Kocaeli’den ve çevre illerden ziyaretçilere ev sahipliği yapan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Pazar günleri hariç haftanın 6 günü misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 7’den 70’e herkesin severek gezdiği Ormanya’nın cumartesi günü de hizmet vereceği belirtildi.

TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR

Covid-19 salgısını süresince Ormanya’da tüm bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle yapıldı. Ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Kovid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı.

HER YAŞA HİTAP EDİYOR

Toplam 6 ana bölgeden oluşan Ormanya’da, Hayvanat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Çadır ve Karavan Kamp Alanı, Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi ve Doğa Okulu alanları bulunuyor.

2020’DE 5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kocaeli'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'yı 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle 2 ay kapatılmasına rağmen 5 milyon kişi ziyaret etmişti.

HAVAALANI’NI GEÇTİKTEN 5 KİLOMETRE SONRA SAĞDA

Kartepe ilçesi D-100 karayolu kenarında bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Sakarya istikametine doğru Cengiz Topel Havaalanı’nı geçtikten 5 kilometre sonra sağda yer alıyor.

# Kocaeli, Büyükşehir, covid-19

05 Mar 2021 - 15:50 - Gündem

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