Bitcoin alırken nelere dikkat edilmelidir?

Bitcoin denildiğinde hepimizin tanıdığı ancak içeriğine dair pek çoğumuzun bilgi sahibi olmadığı bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında 2009 yılından beri hayatımızda olan BTC yani Bitcoin yeni bir nesil için ilk adım olarak görülüyor. Ödeme sistemlerinde geleceğin otoritesi ve her gün bir yenisi daha piyasaya sürülen alt coinlerle beraber hayatımızın bir parçası olacak gibi duruyor. Buna ek olarak 57 bin dolar seviyesine çıkan 1 Bitcoin fiyatı küçük büyük tüm yatırımcılara kâr getireceğine dair bir algı sundu.

Tabii ki bunu takiben global pazarda aktif olan ve Türkiye'de hizmet veren pek çok kripto para borsası Türklerin akınına uğradı. Yalnızca Bitcoin değil diğer kripto paralar için de yatırım yapmak isteyen binlerce insan var. Bunu ise belli komisyon oranlarıyla yapmanıza olanak tanıyan pek çok borsa bulabilirsiniz. Kripto para borsasında hesabınızı da açtıktan sonra aklınıza ilk takılan nokta ise Bitcoin alırken nelere dikkat etmeli minvalinde olabilir.

Çünkü 57 bin dolar gibi rekor bir seviyeye çıktıktan hemen sonra 43 bin seviyelerine gerileyerek büyük kâr edenler kadar büyük zarar edenleri de görmemize vesile oldu. Değer kazanımı ve kaybı hem çok hızlı hem de belirsiz bir sisteme dayandığı için bilinçsizce yapılan yatırımlar kârdan çok zarar etmenize yol açıyor. Bu piyasaya yatırım yapmadan önce de Bitcoin al diyenleri dinleseniz bile temkinli yaklaşmanız kaçınılmaz oluyor. Ekonomi uzmanları dahil olmak üzere pek çok kripto para yatırımcısı da geleceğe bu şekilde yatırım yapıyor. Ancak alım satım aşamasında tüm sistem hakkında bilmeniz gereken bazı ayrıntılar var.

Bitcoin Borsası Nasıl Çalışıyor?

Öncelikle Bitcoin gibi coinler birer kripto para olup hiçbir merkeze bağlı olmayan blockchain teknolojisiyle hayatımıza dahil oldu. Blok zinciri olarak tanımlayabileceğimiz bu sistem ise ilk kez 2009 yılında Satoshi Nakamato tarafından duyurularak tüm dünyaya hükmetmek için yola çıkmış oldu. Hiçbir merkeze bağlı olmaması kripto paraların transfer sürecinin izlenememesini mümkün kılıyor. Tabii bunun dışında da güvenilirliği blok zinciri üzerinde kriptolanmış bağlantılarla sağlanıyor.

Blok zincirinin bütünlüğü önemli bir kıstastır ve biz her ne kadar kripto para cüzdanlarımızda coinlerimizi saklasak da blok zinciri sabit bir düzende işlemeye devam eder. Ayrıca tüm kripto zinciri kronolojisi bozulmayacak şekilde kriptografi ile kilitlidir. Bu yüzden dışarıdan müdahale etmek olanaksızdır. Bitcoin blok zinciri hacklenemez ve manipüle edilemez.

Böylesine komplike ve global bir sisteme sahip olmasından dolayı Bitcoin al tavsiyesine uyduktan sonra nelere dikkat edeceğinizi merak etmeniz de gayet normal. Artış ve düşüş grafiklerini takip edebileceğiniz çok sayıda borsa ve uygulama olduğu için satın almadan önce ya da satmadan önce finansal anlamda piyasayı okumayı ihmal etmemelisiniz.

İlk önceliğiniz güvenlik olmalı ve bunun için güvenilir bir cüzdan hesabı tahsis eden bir borsa seçmelisiniz. Bunu global ölçekte yapan ve çok sayıda kullanıcının ilk tercihi olan kripto para borsaları bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye menşei olan kripto para borsalarını da tercih etme şansına sahipsiniz. En güven vereni seçtikten sonra da zarar etmemek için bazı temel kıstaslara odaklanmanız gerek. Çünkü Bitcoin al seçeneği çok cazip görünse de satın aldıktan hemen sonra değerinin yarı yarıya düşme potansiyelini her zaman göz önünde bulundurmalısınız.

Bitcoin Neye Göre Yükseliyor ya da Düşüyor?

Bitcoin al ya da sat seçeneklerine sahip borsalardan birisinde hesap açtıktan sonra cüzdanınıza kripto para işlemi yapmak için hemen harekete geçebilirsiniz. Bu aşamada önceliğinizi kripto para piyasasının mantığını kavramaya verin. Kripto paraların ani düşüşleri ve yükselişleri için her borsa enstrümanı ya da emtia için geçerli olan arz/talep dengesinden söz etmek mümkündür. Bir malın ya da yatırımın bedeli arz ve talep doğrultusunda belirlenmektedir. Ancak farklı bazı standartlardan da söz etmek gerek.

Örneğin kesinlikle dışarıdan manipüle edilemeyecek bir piyasa olduğu öngörülmesine rağmen bu nispeten yaşanan bir gerçeğe dönüşmüş durumda.

Hükümetlerin Bitcoin'in tanımaması ya da tanımayacağını açıklaması değerini düşürebiliyor

Sosyal veya siyasal krizler değerini düşürebiliyor

Güvenliği ile ilgili çıkan iddialar, cüzdan hırsızlıkları ve borsalarda oluşan güvenlik problemleri değer kaybetmesine yol açabiliyor

Siber saldırılar sonucunda piyasadan ciddi bir miktarda kripto para çalınabiliyor ve bu durum değerini olumsuz etkiliyor.

Arz talep dengesine bağlı olarak düşüş yaşanabiliyor.

Bunun haricinde bazı manipüle odaklı hareketlerde de tam ters istikamette değer artışı gözlemlenebiliyor.

Arz talep dengesinde yaşanan değişiklikler değer kazanmasını sağlayabiliyor

Bir hükümetin Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul ettiğini açıklaması değer kazanmasını sağlıyor

Ünlülerin, yatırımcıların ya da girişimcilerin Bitcoin özelinde açıklamalar yapması, tavsiye vermesi ve hatta kripto para yatırımı yapması değerini katlıyor

Tabii ki tüm bunların dışında da piyasalarda oluşabilecek yüzlerce irili ufaklı etken kripto para borsasında dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu yüzden Bitcoin al butonuna basmadan önce grafikleri çok iyi takip etmeli ve doğru anda doğru alım satımı yaparak kâra geçmeniz şart.

Bitcoin Satın Almadan Önce Bunlara Dikkat!

Bitcoin gibi tüm dünyaya yayılmış ve kabul görmüş bir kripto para birimine sahip olmak herkesin hayalidir. Gün geçtikçe düşüşleriyle ve yükselişleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Buna karşılık herkesin ilgi odağı olup geleceğe yönelik beklentilerini tatmin etmeyi başarıyor. Yine de siz Bitcoin al önerisinden önce bu standartları göz önünde bulundurun.

En güvenilir kripto para borsasında alım satım yapmayı tercih edin

Kripto paralarınızı sakladığınız cüzdanlar borsalar tarafından verilir. Dolayısıyla iki katmanlı kimlik doğrulaması ve güvenlik tedbirlerinin olmasına özen gösterin

Çok fazla kripto paranız varsa bunları farklı cüzdanlarda tutun. Bir arada tutmayın ve hatta soğuk cüzdan alarak fiziksel olarak güvence altına alın

Grafik okumayı öğrenin ve finansal okur yazarlığınızı geliştirerek piyasa takibi yapın

Short ve Long pozisyon yatırımlarınızı bilinçli yapın. Alım satım yaparak kısa sürede çok yüksek meblağlar kazanmak mümkündür ancak riski büyüktür. Gelecek vadeden coinlere long yatırım pozisyonları çok daha avantajlıdır

Güncel kripto para piyasasında coin isimleri gibi yeni kripto para teknolojileri ve teknikleri hakkında da bilgi sahibi olun

Bitcoin ile ödeme yaptığınız kanalların güvenilirliğinden emin olun. Güvenli değilse BTC cüzdanınızdan ödeme yapmayın

Düşüşüyle milyonlarca kişiye zarar ettiren, şimdiye kadar binlerce kişiyi ise milyoner yapan bir para biriminden söz ediyoruz. Her ne kadar dünyanın büyük bir kısmı halen daha kripto paraları geçerli bir para birimi olarak görmese de işlem hacmi bunun yakın gelecek için mümkün olacağını gösteriyor.

2021 yılının ilk ayı itibariyle toplanan verilere göre dünya genelinde Bitcoin al sat işlemlerinin hacmi 475 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamlar günlük olarak kaydedildi. Türkiye'de de 24 saatlik işlem hacmi 1 milyar doların üzerine çıktı. Sırf bu yüksek işlem hacmi bile popülerliğini ve geleceğini kanıtlar nitelikte.