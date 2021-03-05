Kahveciler çok dertli! Oyun yoksa, para kazanma da yok! 

Mart ayı itibari ile başlayan yeniden normalleşme sürecinde restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler faaliyetlere başladı. Çok yükzek riskli illerin dışındaki mekanlar sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle iş yerlerini açabilecek. Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek. Yüksek risk grubunda bulunan ilimizde kıraathaneler yeniden açıldı. Ancak oyun oynatamayan işletmeciler müşteri yoksunluğu çekiyor. Görüşlerini aldığımız İzmitli kahveciler, çok dertli.

"MAALESEF KEYİF SAATİNDE MEKAN KAPATIYORUZ"

BELSA PLAZADA LİME KAFE’NİN SAHİBİ CENGİZ KARAKIŞ: Bin metrekare iş yerimiz var, ama buna rağmen sadece bir adet masada müşterimiz var. Dükkanlarınızı açtık demek için açtılar. Oyun yok nargile yok saat kısıtlaması nedeni ile maçları da yayınlayamıyoruz. Akşam 19.00'dan sonra insanlar gelip keyif yapıyor, biz de o saate mekan kapatıyoruz.

“ERZAK ALAMIYORUZ”

İnsanların yeme alışkanlığı da değişti. Artık açık havalar tercih ediliyor. Bu haliyle kiralar da karşılanmaz. 10 aydır herhangi bir ödeme yapabildiğimiz yok. 10 gün sonra kapatın da diyebilirler. Erzak da alamıyoruz. Son yasakta 10 bin liraya yakın tedariğimiz çöpe gitti. Yarın ne olacağı belli değil. Böyle giderse anahtarı bırakacağız. Her ay eksi basıyoruz.

"HER ŞEY BİRBİRİ İLE BAĞLANTILI"

İZMİT BARLAR SOKAĞINDA BULUNAN BAYBURTLULAR KIRAATHANESİ SAHİBİ BARIŞ KOCATÜRK: Oyunsuz kıraathaneler tatmin etmez. Müşterilerimiz yüzde 70 azaldı. Bu salonların amacı oyun oynatmak. Şimdi çay ocağından farkımız yok. Bu şekilde müşterimiz yok. Emeklilerin evden çıkmaması da etkiliyor. Bu süreçte her şey birbiri ile bağlantılı. Barların kapalı olması bile etkiliyor.

“4 AY KAPALI OLMAMIZ SAÇMAYDI”

50 yıllık bir kıraathaneyiz. 3 kuşaktır işletiyoruz. İlk defa böyle bir süreç ile karşı karşıyayız. Kiracı olanlara Allah yardım etsin. Dükkan bizim olmasına rağmen içerdeyiz. Kimse mağdur olmasın diye işçi de çıkarmıyoruz. Tedbirlere kurallara uyum sağlıyoruz ama süreç yine de aleyhimizde. 4 aydır kapalı olmamız da saçmaydı. Zaten çay ocağı gibi çalışıyorduk. 1 yıldır oyun yoktu sadece ruhsatımızda kıraathane diye kapattılar.

“ÖNCELİK SAĞLIK”

TEPECİK MAHALLESİ’NDE BULUNAN KARDEŞLER KIRAATHANESİ SAHİBİ ORHAN KOCA: “Bu işin prosedüründe oyun olması lazım. Buraya gelen oyun olmayınca yarım saat oturur. Oyun olduğu zaman kişilerin çevresi de geliyor. Şimdi Koronavirüs muhabbetinden dolayı şuan olmaması lazım. Saatlerce beraber oluyor insanlar buralarda. Oyun olmaması sağlık açısından doğru değil. Kıraathaneler kapasitesi büyük yerler. Kapalı olmasının sebebi buydu. Biz de istiyoruz açılsın ama öncelik sağlık.

"GİDERLERİMİZ AYNI AMA GELİR ÇOK AZALDI"

KEYFİM OYUN SALONU İŞLETMECİSİ NECMİ COŞKUN: Dükkanların yeniden açıklaması ile birlikte iyi kötü idare etmeye başladık. Sadece çay ve su meşrubat satışları ile yetiniyoruz. 4 aydır kaplıyız, oyun zaten bir seneden beridir oynatamıyorduk. Yaklaşık 10-15 gün izlemese sürecindeyiz. Esnada verilen çay satışları ile masrafları çıkaramıyoruz. Giderlerimiz aynı ama gelirlerimiz düştü. Oyun hakkı zaten verilmemişti buna rağmen 7 ay kapalı tuttular.