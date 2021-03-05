Hürriyet, Halk Market'in detaylarını, muhtar ve kooperatiflere anlattı

Vatandaşın doğal ve ekonomik ürünle aracısız olarak buluşmasını sağlayacak olan, kadın üreticiyi ve kadın istihdamını arttıracak olan Halk Market projesi ile İzmit’te yeni bir dönem başlayacak. Sosyal belediyecilik kapsamında üretimi ve üreticiyi güçlendirecek olan Halk Market projesinde çalışmaları hızlandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kooperatif ve muhtarlarla bir araya gelerek projenin detaylarını paylaştı. Projenin desteklenmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirten misafirler, yerel üretimi ve üreticiyi kalkındıracak olan böylesi anlamlı bir projeyi İzmit’e kazandırdığı için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.



DİZAYNINA BAŞLADIK



Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana en çok üzerinden durduğumuz konu üretim. Yerli üreticiye, kooperatiflere nasıl destek verebiliriz diye düşündük ve çalışmalarımızı hep bu çerçevede şekillendirdik. Aynı zamanda aylardır üzerinde çalıştığımız ve yakın zamanda somut olarak adım attığımız Halk Market projemizin sonuna yaklaştık. Yakın zamanda Halk Market’in ilkinin açılacağı iş yerimizi tuttuk ve dizaynına başladık. Peki bu Halk Market bize ne kazandıracak?”



KOOPERATİFÇİLİĞİ ÖNEMSİYORUZ



Halk Market ile tüketici doğal ürünle buluşacak ve yerli üreticinin kendi ürettiği ürünü yok pahasına değil gerçek değerine satabilecek. Vatandaşı doğal ve ekonomik ürünle buluşturmada bizim için pilot uygulama alacak. Bu proje şuanda bizim için bir başlangıç. Burada öncelikle kooperatiflerden alım yapmak üzere yola çıktık. Çünkü kooperatifçiliği önemsiyoruz ve desteklemek istiyoruz. Onların daha fazla üretmesi ve ürettiği ürünün pazarda gerçek değerini bulmasını istiyoruz. Aracıların yarattığı fiyat dengesizliğinin önüne geçmek istiyoruz.



KENTE DEĞER KATACAK



Halk Market zamanla kooperatifçilik geliştikçe ve yerli üretim ilerledikçe inanıyoruz ki kente değer katan bir noktaya gelecek. Bu sayede çiftçimiz de üreticimiz de kazanacak. Sadece üretim değil bir de ürünü pazarlama noktası var. Bu noktada Halk Market bizim için bir merkez haline gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin şuanda faaliyet gösteren 5 şubeli Başkent Market adlı önemli bir projesi var. Sağ olsun Mansur Başkanın talimatıyla Başkent Market Sorumlu Veteriner Hekim Mutlu Ergün ve Satış Şefi Ali Çalhan bize Halk Market’in kurulumunda destek veriyor. Niyetimiz esnafımızla rekabet etmek asla değil. Biz bu Halk Marketler sayesinde kooperatifçiliğin gelişmesi için elimizi taşın altına koymak istiyoruz.



YAKIN ZAMANDA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ



Kooperatiflerimiz ürünlerini diğer illerde de satabilsin istiyoruz. Başkent Market ürün skalasını genişletmek istediğinde İzmit Belediyesi olarak köprü olalım sizler de ürünlerinizi orada satabilin istiyoruz. Bu aynı zamanda kenti tanıtma anlamında ciddi bir reklam değeri. Uygun koşullarda doğal ürünü doğal üretimi vatandaşa ulaştırmak istiyoruz. Yakın zamanda ilk Halk Market’in açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezde İnönü Caddesi’nde bir yer tuttuk. Vatandaşın rahatlıkla ulaşabileceği bir lokasyon. Şuanda uygun iç tefrişatları yapılıyor. Gerekli izinler konusunda çalışmalar ve görüşmelerimiz devam ediyor. Ankara’dan gelen arkadaşlarımız bizlere bu konularda yol gösteriyor. Yaklaşık bir haftadır bizimle beraberler. Ben tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. İzmit’e değer katacak olan bu projemizde sizlerin de desteklerini bekliyorum