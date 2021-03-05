20 bin sözleşmeli öğretmen ataması o tarihlerde yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Takvime göre, ön başvurular 15-26 Mart'ta alınacak.
SINAV YERLERİ 3 MAYIS'TA İLAN EDİLECEK
Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.
SONUÇLAR 8 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarihleri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama müjdesini Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde vermişti. Erdoğan, "20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." demişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.