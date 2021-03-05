İzmit Çarşısı yeni üyeleriyle daha da güçlü

Bölgesel ekonomiyi kalkındırmak ve girişimcileri desteklemek için İzmit Belediyesi ile Good4Trust ortaklığıyla oluşturulan İzmit Çarşısı’na yeni üreticiler katılmaya devam ediyor. Good4Trust kurucusu Dr. Uygar Özesmi, her geçen gün üretici ağı genişleyen İzmit Çarşısı’na yeni katılan üreticilerle bir araya gelerek çarşının amacını ve faydalarını anlattı.



ÜRETİCİLERDEN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR



İzmit Çarşısı’na Hoş Geldiniz etkinliğine 30 üretici katıldı. Video konferans üzerinden yapılan görüşmede, üreticilere İzmit Çarşısı’nın amacı anlatılarak çarşı ekibi tanıtıldı. Sosyal ve ekolojik açıdan adil üretim ve satış yapmanın vurgulandığı toplantıda üreticilerin merak ettiği sorular da cevaplandı. Toplantıya katılan üreticiler, İzmit Çarşısı ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, yerel kalkınmayı destekleyerek kendilerine böyle bir satış platformu sunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyete de teşekkürlerini gönderdi.