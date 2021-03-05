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05 Mar 2021 - 20:22- Gündem G: 05 Mar 2021 - 20:47

Son 24 saatte koronavirüsten 62 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 302 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 62 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 901’e yükseldi. Toplamda 33 milyon 854 bin 960 test yapıldı. Bugün yapılan 138 bin 214 testten, 11 bin 302 yeni vaka sayısı, 698 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 754 bin 460 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 711 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 608 bin 848’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 1 bin 232 olduğu açıklandı.
# covid-19

05 Mar 2021 - 20:22 - Gündem

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