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05 Mar 2021 - 20:35- Gündem G: 05 Mar 2021 - 20:38

 Hürriyet yönetmen koltuğuna oturdu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Leyla Hanım Film setini ziyaret etti. Yönetmen koltuğuna oturan Başkan Hürriyet çekimleri izlerken, oyuncu ve set ekibine kolaylık diledi

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İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan, İzmit’in efsane başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan “Leyla Hanım” filminin çekimleri başladı. Seti ziyaret ederek tüm ekibe kolaylık dileyen Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu. Filmde geçen bir araba sahnesinin çekimlerine tanık olan Başkan Hürriyet, filmi merakla beklediğini ifade etti. 


SÜREÇ BİZİ FİLME DOĞRU TAŞIDI


Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Leyla Hanım film yönetmeni Mustafa Yılmaz, “Yaklaşık 2 yıl önce Başkanımla yaptığımız sohbetlerde başladığımız bir çalışma bugün bir Leyla Atakan filmine dönüştü. İlk başta bir Leyla Atakan belgeseli çekelim diye konuşuyorduk. Ancak sürecin işleyişi bizi belgeselden ziyade filme doğru taşıdı. 


İKİ AYRI PROJEYİ YÜRÜTÜYORUZ


Belgeselin yanında ayrıca sinema tadında bir filmimiz de olacak. Yani şuan iki ayrı projeyi birlikte yürütüyoruz. Bu noktada da yaklaşık 50 yıl önce hem İzmit’e hizmet eden hem de kadın hakları konusunda Türkiye’de büyük mücadeleler veren ve 3 yıllık görev süresi içerisinde mesai arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Leyla Atakan’ın hayatını filme döküyoruz. 


O RUH KAYBOLMASIN DİYE


Ne güzel ki böyle bir çalışmayı yapmak 50 yıl sonra yine aynı makamda oturan bir kadın belediye başkanına nasip oldu. Biz de bu çalışmayı onunla birlikte yönetmekten son derece mutluyuz. Ayrıca bu projeye başladığımız andan itibaren hem İzmit genelin de hem de Maşukiye’de bize inanılmaz destek oldular. Özellikle dün Leyla Hanım’ın 50 yıl önce girdiği bir kahvede çekim yaptık. Genç kızlık fotoğrafları kahvede duruyordu. Hatta o ruh kaybolmasın diye 50 yıldır kahvenin dışını boyamıyorlarmış. Öyle bir ruh halini ekip olarak yansıtmaya çalıştık. 


KEYİFLİ VE MUTLUYUZ


Yine Leyla Hanım’ın akrabalarından birinin evinde çekim yaptık. 150 yıllık bir ev ve evin içerisinde yıllardır kimsenin girmediği eve girdik. Leyla Hanım’ın nefes aldığı bir evde nefes aldık. Biz çok keyifli ve mutluyuz. Bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yazın İzmit’ten hareketle Türkiye genelinde belki de uluslararası platforma çok keyifle izlenecek bir iş çıkartmış olacağız.

# İzmit, destek

05 Mar 2021 - 20:35 - Gündem

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