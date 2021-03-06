Ellerini kollarını sallayarak mağaza soydular

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan giyim mağazalarında 1 Mart ve 4 Mart tarihleri arasında meydana gelen tekstil ürünü hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri mağazalarda bulunan güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.D., B.N. ve T.B. isimli yabancı uyruklu 3 şüpheli, mağazalardan çaldıkları ürünlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.