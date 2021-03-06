Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan giyim mağazalarında 1 Mart ve 4 Mart tarihleri arasında meydana gelen tekstil ürünü hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri mağazalarda bulunan güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.D., B.N. ve T.B. isimli yabancı uyruklu 3 şüpheli, mağazalardan çaldıkları ürünlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
06 Mar 2021 - 10:17- Asayiş Güncelleme: 06 Mar 2021 - 10:18
Ellerini kollarını sallayarak mağaza soydular
İzmit’te girdikleri giyim mağazalarından hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.