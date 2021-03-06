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06 Mar 2021 - 10:19- Gündem G: 06 Mar 2021 - 10:20

Edebi Hayat Okumaları Yarışmasının başvuru süresi uzatıldı  

Öğrenciler, 26 Mart Cuma gününe kadar başvurularını yapabilecek  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları” Yarışmasının başvuru süresi 26 Mart 2021 Cuma gününe kadar uzatıldı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

 

BİLENLERE SELAM OLSUN

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü bu yıl İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 100. yılı olması ve 2021’in UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla “Bilenlere Selam Olsun” selamıyla ‘’Edebi Hayat Okumalarının üçüncüsünü düzenlemeye karar verdi. Öğrencilerden bu yıl da ilgi gören yarışma, Kocaeli’ndeki ortaokul ve lise öğrencilerini ‘Akif’in Çizgisi ve Yunus’un Sevgisi’nde’ buluşturmayı hedefliyor.

 

AKİF VE YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİYLE

Yarışma kapsamında ortaokul öğrencileri, vatan şairi Mehmet Akif’in; lise öğrencileri ise Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre’nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette yer alan şiirlerden sınava girecek. Ortaokul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un ‘’1-İstiklal Marşı, 2-Kocakarı İle Ömer, 3-Terlemeli Alınlar, 4-Durmayalım, 5-Ağlarım Ağlatamam, 6-Asım, 7-Birlik, 8-Çanakkale Şehitlerine, 9-Bülbül Şiiri, 10-Seyfi Baba’’ şiirleri ile sınava girecek. Lise öğrencileri ise, Yunus Emre’nin ‘’1-Söz Ola Kese Savaşı, 2-Aşkın Aldı Beni Benden, 3-Bir Kez Gönül Yıktın İse,4-Hak Bir Gönül Yıktın İse, 5-Kahrın Da Hoş,6-İlim İlim Bilmektir, 7-Geldi Geçti Ömrüm Benim, 8-Aşk, 9-Söyle Hayran  Eyle Beni, 10-Biz Dünyadan Gider Olduk, 11-Ben Gelmedim Dava İçin, 12-Sensiz Yola Girer İsem, 13-Benden İçeri, 14-Şol Göz Ki Seni Gördü, 15-Eşidin Ey Yarenler’’ şiirlerinden sorumlu olacak.

BAŞVURULAR 26 MART CUMA GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Öte yandan yarışma için ortaokul ve liseler, 1 rehber öğretmen ve 5’er öğrenciden oluşacak. Daha önce 5 Mart 2012 Cuma günü sona ereceği duyurulan başvuru süresi ise 26 Mart 2021 Cuma gününe kadar uzatıldı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

 

SINAVLAR 12 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Edebi Hayat Okumaları sınavı 12 Haziran 2021 Cumartesi gerçekleştirilecek. Öğrencilere, ‘’şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı’’ gibi konular sorulacak. Yarışmanın sonuçları 18 Haziran 2021 Cuma günü açıklanacak.

 

ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Edebiyatının iki unutulmaz ismi adına açtığı ve genç nesilleri “bize bizden seslenenlerle” buluşturan bu anlamlı yarışmasının ödülüne de aynı oranda önem verdi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler “altın” ile ödüllendirilecek. Ortaokul ve lise gruplarında yarışmayı kazanan öğrenciye 2 tam altın;  yarışmanın ikincisine 1 tam altın, üçüncüsüne 1 yarım altın hediye edilecek. Yarışmada 4 ila 25. dereceler arasına giren tüm öğrencilere ise 1 gram altın verilecek.

 

ONLARI YETİŞTİREN ÖĞRETMENLER UNUTULMAZ

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerini yarışmaya hazırlayan öğretmenleri unutmadı. Yarışmada en yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Rehber öğretmen ve öğrenciler bu sınavda sadece kendileri kazanmayacak, okullarına da kazandıracak. Yarışmada ilk üçe giren okullara ‘’katılım belgesi+kitap seti+bilgisayar’’dan oluşan bir hediye seti verilecek.

# Kocaeli, Büyükşehir

06 Mar 2021 - 10:19 - Gündem

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