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06 Mar 2021 - 10:30- Siyaset G: 06 Mar 2021 - 10:41

Ellibeş ve Büyükakın, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı önceki gün canlı bağlantıyla yapıldı. Toplantıda AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ile İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir yer aldı.

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AKP’de il kongrelerinin tamamının bitirilmesinin ardından ilk Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı önceki gün gerçekleşti. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ile İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir de bu toplantıya İl Başkanlığı’ndan canlı olarak katılım sağladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdiği toplantıda şunları söyledi: “Görevine devam eden ve yeni seçilen il başkanlarıyla ilk defa birlikte oluyoruz. Tüm il başkanlarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Büyük kongreyi bu ay sonunda yapacağız. Böylece partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarımızı tamamlamış oluyoruz. AK Parti'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde değişim iradesinin bir tezahürü olan kongre sürecinin, salgın şartlarına rağmen gayet başarılı geçti. Kuruluşundan bugüne partide görev alanları kongrelerde görmekten büyük memnuniyet duyduk. Bundan sonraki tüm çalışmaları da omuz omuza yürüteceğiz. Aynı şekilde partimize yeni üye kazandırma hususunda da oldukça başarılı bir dönem geçirdik. Üye sayımızı, yaklaşık 11,5 milyona çıkartarak, milletimizle bütünleşme konusunda rakipsiz olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımızda da aynı heyecana şahit olmaktan memnuniyet duyuyorum."

# Kocaeli, Büyükşehir, AKP

06 Mar 2021 - 10:30 - Siyaset

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