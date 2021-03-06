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06 Mar 2021 - 10:43- Gündem G: 06 Mar 2021 - 10:44

Pazar günü hangi hatlar çalışıyor? İşte cevabı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü uygulanacak kısıtlamalardan muaf vatandaşlar için ulaşım hizmeti verecek.  

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Korona virüs salgınına karşı mücadelede pandeminin Türkiye'de tırmanışını kırmak için alınan kısıtlamalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım hizmetlerine devam ediyor.

 

ULAŞIMPARK 52 HATTA HİZMET VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapacak. 21.00’dan sonra UlaşımPark’ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise 52 toplu taşıma hattıyla sabah 07.00-09.00, akşam ise 17.00-19.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verecek.

 

EK SEFERLER

17.00-19.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre ek seferler yapılacak. Bu kapsamda 23 hatta ek sefer yapılacak. Hat 250 ve 250G seferlerinde her hangi bir kısıtlama olmayacak. 25, 70, 135, 145, 320 ve 490 numaralı hatlarda ise hafta sonları destek eğitimi gören öğrenciler için ek sefer yapılacak.

 

DENİZ ULAŞIMI VE TRAMVAY

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımı ve tramvayı da hizmet verecek. Hafta sonu deniz ulaşımı ve tramvay seferlerini e-komobil uygulamasından ya da www.e- omobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adresinden takip edilebilecek.

# Kocaeli, destek, Büyükşehir

06 Mar 2021 - 10:43 - Gündem

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