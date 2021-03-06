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06 Mar 2021 - 11:19- Gündem G: 06 Mar 2021 - 11:21

Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi.

KYK BURS VE KREDİSİ KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Mart ayı burs ve kredileri 6 – 10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacak.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

06 Mar 2021 - 11:19 - Gündem

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