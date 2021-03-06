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06 Mar 2021 - 11:21- Gündem G: 06 Mar 2021 - 11:24

"Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi"

Son 2 yılda Körfez’de hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Söğüt, "450 milyon TL'lik borcu ödeyerek Körfez’in geleceğini kurtardık" dedi.
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AKP Körfez İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde pandemi kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi. Toplantıda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve parti üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak yaşanan helikopter kazası sonrası şehit düşen 9 şehit için dualar edildi. Daha sonra konuşmasına başlayan Söğüt, "Teşkilatlarımızla bir araya gelmeyi özlemişiz. 1 yıldır pandemi sürecindeyiz. Bu dönemde de halkımızın ve esnafımızın yanında olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Belediye olarak imkanlarımızı adeta seferber ettik. Tabi süreç devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak birlikte 'mavi bir kent' için büyük hassasiyet göstermeliyiz. Bizler de eğer gerekirse yatırımları iptal eder ve vatandaşımızın sağlığı için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. Bana göre bu dönem içerisinde bu kente yaptığımız en önemli hizmet: 450 milyon TL’lik SGK ve vergi borçlarını ödemek oldu. Bu kentin geleceğini kurtardık" dedi.

Üst yapıya  Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 45 milyon TL'lik bir yatırım yaptıklarını aktaran Başkan Söğüt, "Altyapı da önceliğimiz olan konulardan biriydi. Zor bir süreç ama ilçemizin ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. 400 milyon TL'lik bir yatırım söz konusu. Kentin bir sorununu da bu süreçte çözeceğiz" diye konuştu.

# Kocaeli, Büyükşehir, AKP, Körfez

06 Mar 2021 - 11:21 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - Limanlarla körfezin geleceğini kararttınız hani O güzelim kirazlar nerde sahil nerde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 11:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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