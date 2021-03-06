İzmit Belediyesi atık lastikleri geri dönüştürüyor

İzmit Belediyesi yol kenarlarına ve boş arazilere atılan lastikleri düzenli olarak toplayıp geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor. Lastik tamirhaneleri ve satış işletmecilerini belirli periyotlarla ziyaret eden yetkilerse atık lastiklerin lisanslı taşıyıcılara teslim edilmesini sağlıyor. Haftada ortalama 15 ton atık lastiği geri dönüşüme gönderen İzmit Belediyesi son olarak İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan satış yerlerindeki atıkları topladı.



GELİŞİGÜZEL ATILMASIN



Toplanan atık lastikler zemin malzemesi, yalıtım ürünü ve otomotiv sanayisine yan ürün olarak geri dönüştürülüyor. Ayrıca enerji elde etmek için de değerlendiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri doğada bırakıldıklarına yangın tehlikesi oluşturan, zamanla fare, sinek gibi haşerelerin üreme alanları haline gelen, toprak ve su kirliliğine yol açan atık lastiklerin gelişigüzel boş alanlara atılmamasını istiyor.