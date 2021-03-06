Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
06 Mar 2021 - 11:40- Gündem G: 06 Mar 2021 - 11:41

İzmit Belediyesi atık lastikleri geri dönüştürüyor

İzmit Belediyesi yol kenarlarına ve boş arazilere atılan ve lastikçilerin elden çıkaracağı atık lastikleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor

mask

İzmit Belediyesi yol kenarlarına ve boş arazilere atılan lastikleri düzenli olarak toplayıp geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor. Lastik tamirhaneleri ve satış işletmecilerini belirli periyotlarla ziyaret eden yetkilerse atık lastiklerin lisanslı taşıyıcılara teslim edilmesini sağlıyor. Haftada ortalama 15 ton atık lastiği geri dönüşüme gönderen İzmit Belediyesi son olarak İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan satış yerlerindeki atıkları topladı. 


GELİŞİGÜZEL ATILMASIN


Toplanan atık lastikler zemin malzemesi, yalıtım ürünü ve otomotiv sanayisine yan ürün olarak geri dönüştürülüyor. Ayrıca enerji elde etmek için de değerlendiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri doğada bırakıldıklarına yangın tehlikesi oluşturan, zamanla fare, sinek gibi haşerelerin üreme alanları haline gelen, toprak ve su kirliliğine yol açan atık lastiklerin gelişigüzel boş alanlara atılmamasını istiyor. 
# İzmit

06 Mar 2021 - 11:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Edebi Hayat Okumaları Yarışmasının başvuru süresi uzatıldı   mask
Edebi Hayat Okumaları Yarışmasının başvuru süresi uzatıldı  
Hedefimiz Olimpiyat Sporcusu Yetiştirmek   mask
Hedefimiz Olimpiyat Sporcusu Yetiştirmek  
Çarşıbaşı Caddesi’nde refüj bordür ve kaldırım çalışmaları yapılıyor   mask
Çarşıbaşı Caddesi’nde refüj bordür ve kaldırım çalışmaları yapılıyor  
 Hürriyet yönetmen koltuğuna oturdu mask
 Hürriyet yönetmen koltuğuna oturdu
Son 24 saatte koronavirüsten 62 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte koronavirüsten 62 kişi hayatını kaybetti
İzmit Çarşısı yeni üyeleriyle daha da güçlü mask
İzmit Çarşısı yeni üyeleriyle daha da güçlü
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak   mask
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak  
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı mask
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı
Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş mask
Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş
İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor mask
İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor
İş yerinde kendini asmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti mask
İş yerinde kendini asmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti! mask
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti!

GALERİ

Piknik tüpleri bomba gibi patladı mask
Piknik tüpleri bomba gibi patladı
Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti! mask
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti!
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı mask
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım)
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi mask
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL