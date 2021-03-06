Sarı: İhtiyaç sahipleri her zaman vardı

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı askıda ekmek uygulamasına artan talep ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı konuyla ilgili,"ihtiyaç sahibi insanlar her zaman vardı. Bu şimdi olmuş bir şey değil. Biz Kocaeli'de çok uzun zamandır askıda ekmek projesini sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ramazan ayında da vatandaş daha çok bilinçlensin ve bu uygulama hakkında bilgi sahibi olsun diyerek fırıncılar olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sayesinde vatandaşlar daha çok bilinçlendi" dedi.

"NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR"

Sarı açıklamalarının devamında ise,"Geçen ramazan yaklaşık 300 tane askıda ekmek koyduk. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Normal seyrinde devam ediyor. Bayat ekmekte eskiden daha çok satılıyordu. Şuanda halk ekmek uygulaması olduğu için bayat ekmek satışlarımız azaldı. Ucuz ekmek almak isteyen vatandaş zaten her şekilde alıyor. Fırıncılar da o konuda yardımcı oluyor" dedi.