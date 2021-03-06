Sağlık Bakanı'ndan peş peşe uyarı mesajı geldi!

Corona Virüsü risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, “Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı” mesajını paylaştı.
PEŞ PEŞE UYARI MESAJLARI
Gün içinde saatler ilerledikçe ortaya çıkan maskesiz, mesafesiz yoğun kalabalık manzaraları gelmeye başladı. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e kadar çıktı. Raahatsız olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca peş peşe mesajlar paylaşarak uyarılarını sürdürdü:
“Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım.”
“Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım.”
Koca son mesajında uyarı tonunu sertleştirdi:
“Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta, on gün sonra üzülürüz”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.