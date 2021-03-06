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06 Mar 2021 - 15:06- Gündem G: 06 Mar 2021 - 15:08

Sağlık Bakanı'ndan peş peşe uyarı mesajı geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi. Ancak özellikle İstanbul'daki manzaralar pek kıymet bilinmediğini gösterdi. Trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Koca peş peşe mesajlar attı. Son mesajı netti: "Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz."
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Corona Virüsü risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, “Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı” mesajını paylaştı.

PEŞ PEŞE UYARI MESAJLARI

Gün içinde saatler ilerledikçe ortaya çıkan maskesiz, mesafesiz yoğun kalabalık manzaraları gelmeye başladı. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e kadar çıktı. Raahatsız olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca peş peşe mesajlar paylaşarak uyarılarını sürdürdü:

“Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım.”

“Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım.”

Koca son mesajında uyarı tonunu sertleştirdi: 

“Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta, on gün sonra üzülürüz”
# İstanbul

06 Mar 2021 - 15:06 - Gündem

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