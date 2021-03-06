06 Mar 2021 - 15:06- Gündem

Sağlık Bakanı'ndan peş peşe uyarı mesajı geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi. Ancak özellikle İstanbul'daki manzaralar pek kıymet bilinmediğini gösterdi. Trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Koca peş peşe mesajlar attı. Son mesajı netti: "Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz."