İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi, maraton koşucusu Hasan Antika, eşi ile birlikte koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz hafta torununu trafik kazasında kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Hasan Antika şimdi de eşi ile birlikte koronavirüsle mücadele ediyor. Evde 10 gün boyunca karantinada olacağını söyleyen Hasan Antika, "İmtihan devam ediyor torunumun vefatından sonra eşim ve benim bugünkü covid testimiz pozitif çıktı, ikimiz de 10 günlük ev karantinasına alındık" dedi.
06 Mar 2021 - 15:13- Gündem Güncelleme: 06 Mar 2021 - 15:23
Hasan Antika ve eşi virüse yakalandı
Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden ve koşu maratonlara katılan 71 yaşındaki Hasan Antika, eşi ile birlikte koronavirüse yakalandı.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.