Hasan Antika ve eşi virüse yakalandı

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi, maraton koşucusu Hasan Antika, eşi ile birlikte koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz hafta torununu trafik kazasında kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Hasan Antika şimdi de eşi ile birlikte koronavirüsle mücadele ediyor. Evde 10 gün boyunca karantinada olacağını söyleyen Hasan Antika, "İmtihan devam ediyor torunumun vefatından sonra eşim ve benim bugünkü covid testimiz pozitif çıktı, ikimiz de 10 günlük ev karantinasına alındık" dedi.