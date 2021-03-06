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06 Mar 2021 - 15:18- Gündem G: 06 Mar 2021 - 15:20

Anayasa Mahkemesi iki partinin varlığını sona erdirdi

Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu'na göre, üst üste iki kez büyük kongresini gerçekleştirmeyen Engelsiz Türkiye Partisi ile ilk büyük kongresini süresinde yapmayan ve zorunlu organlarını oluşturmayan Büyük Türkiye Partisi'nin hukuki varlığını sona erdirdi.
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Anayasa Mahkemesi, kurulduktan sonra üst üste iki kez büyük kongresini gerçekleştirmeyen Engelsiz Türkiye Partisi ile ilk büyük kongresini süresinde yapmayan ve zorunlu organlarını oluşturmayan Büyük Türkiye Partisi'nin kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de kurulan, ilk büyük kongresini 2013'te yaptıktan sonra üst üste iki kez büyük kongresini gerçekleştirmeyen Engelsiz Türkiye Partisi'nin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle iddianame hazırladı.

Engelsiz Türkiye Partisinin 2013'ten bu yana büyük kongresini gerçekleştirmediği ifade edilen iddianamede, genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamamasının kendiliğinden sona erme hallerinden biri olduğu vurgulandı.

Ayrıca 2016'da kurulan ancak büyük kongresini gerçekleştirmeyen ve zorunlu organlarını oluşturmayan Büyük Türkiye Partisi de kendiliğinden dağılmış sayıldı.

MALLARI HAZİNE’YE GEÇTİ

Anayasa Mahkemesi, Engelsiz Türkiye Partisi ile Büyük Türkiye Partisinin ilgili yasal düzenlemeler gereğince dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine, her iki partinin tüm mallarının Siyasi Partiler Kanunu'nun 110. maddesi uyarınca Hazineye geçmesine karar verdi.

SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMLERİ

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, 5 siyasi partinin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğunu belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Yüksek Mahkeme, Alternatif Değişim Partisi, AS Parti ve Toplumcu Kurtuluş Partisinin 2016, İşçi Demokrasi Partisinin 2016 ve 2017, Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisinin ise 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi.

Bu partilerin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna varıldı.

06 Mar 2021 - 15:18 - Gündem

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