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06 Mar 2021 - 15:35- Gündem G: 06 Mar 2021 - 15:36

8 Mart öncesi mücadele çağrısı

Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi ve Kocaeli Kadın Platformu, Migros Depo işçisi kadınlarla forumda buluşarak yaklaşan 8 Mart öncesi birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Migros Depo önünde direniş alanında kadınlarla buluşan Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi ve Kocaeli Kadın Platformu, yaklaşan 8 Mart öncesi birlikte mücadele çağrısı yaptı. Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi üyesi Hilal Karul,"Tam da bu pandemi koşullarında kadınların çok ciddi kıyım yaşadığını görüyoruz. Sizler de işlerinden edildiniz, buna karşı örgütleniyor olmanız çok önemli. Bizim için de bu bir ses, bir umut demek" diye konuştu. Eğitim Sen Kocaeli Şube Kadın Sekreteri Elif Sinem Arıkan ise, "Kadınların nasıl bir fark yarattığını beraber görüyoruz. Dayanışmanın yollarını birlikte nasıl geliştiririz, nasıl yan yana gelişler arttırılır buna kafa yormalıyız" dedi.

"2021 8 MART ÖNEMLİ"

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ise, "Pandeminin kadınlar açısından ortaya çıkardığı ağır bir tablo var. Bu tabloya itirazımızı yükseltmek üzere yan yana gelmeliyiz. Pandemi koşullarında birileri evinde kalabildi ama başta Migros Depo işçisi kadınlar olmak üzere, evinde kalamayanlar işçi sınıfından kadınlardı. Sizin burada gösterdiğiniz direniş, haklarınıza karşı gerçekleştirilen saldırılara karşı duruşunuzun 2021 8 Mart'ı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"DİRENİŞE ÇIKINCA NE YAPACAĞIMI ANLADIM"

Ardından sözü alan Migros Depo işçileri, yaşadıklarını tek tek anlattı. Direnişin kendilerine çok şey kattığını söyleyen kadınlar, mücadele etmenin önemine vurgu yaptı. Migros Depo işçisi Fatma, "İçerideyken 'Çocuklarım için dayanmam lazım' diyerek çalışıyordum. Ta ki dışarıya direnişe çıkınca ne yaptığımı anladım. Aslında burada değil, içeride dememiz lazımmış sözlerimizi. Haksızlığa dur demek zorundasın. Orada çalışırken bunu fark edemedim. Ben direniş öncesi ile direniş sonrası çok farklıyım artık. Her haksızlığın karşısındayım artık. Bunu biliyormuşum aslında ama yapmıyormuşum" dedi.

"İNSAN OLMAYI UNUTMUŞTUK"

Birlikte zorlukların aşılabileceğini belirten Gülhan, "İçeride biz kadın olmayı geçtik, insan olmayı unutmuştuk. Sürekli bir baskı altındasın, 'Sen kaç dakikadır neden lavabodasın' diye baskı altındaydık. Benim de bir evim var ama otel odası gibi kullanıyordum adeta. Annemle, babamla, kardeşimle bir bardak sıcak çay içmeyeli 11 ay olmuştu. Pazar günleri dahi çalışıyordum. Biz burada birbirimize güç veriyoruz. Önümüze çıkan tümsekleri bir bir aşıyoruz. Biz geliyoruz güneş açıyor, bize geliyoruz kar duruyor. Biz bir oldukça, aşamayacağımız hiç bir engel yok. Hele ki sizin gibi dostlar oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET PARKINDAYIZ"

Migros Depo'nun ardından kadınlar, DERİTEKS’in örgütlü olduğu CPS Otomotiv’de patronların arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ücretleri aksayan ve fabrika önünde eylem başlatan işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu. Burada da kadın işçilerle yan yana gelen Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi ve Kocaeli Kadın Platformu adına konuşan Eğitim Sen Kocaeli Şube Kadın Sekreteri Elif Sinem Arıkan, "Dayanışmanın kanallarını birlikte açacağız. Her alanda, her yerde birlikte mücadele ederek kazanacağız. İzmit'te 8 Mart günü 18.30'da Cumhuriyet Parkı'ndayız" dedi.

"KADINLAR DİRENDİKÇE DÜNYA GÜLLEŞİYOR"

 Burada konuşan CPS Otomotiv işçisi bir kadın ise, "Emek mücadelemize devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar buradan gitmeyeceğiz. 8 Mart kadınlar günümüzü şimdiden kutluyoruz. Kadınların birliğinin ön planda olması bizi daha çok mutlu ediyor. Kadınlar direndikçe dünya daha çok güzelleşiyor" dedi.

# İzmit, Kocaeli, eğitim, İstanbul

06 Mar 2021 - 15:35 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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