Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, bir dizi inceleme ve temaslar için gittiği Kandıra’da, AK Parti Kandıra İlçe Kadın Kolları üyelerinin yanı sıra genç teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kadın Kolları üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Siyasette kadın nesne değil, öznedir. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizin ve şehrimizin her köşesinde halkımıza hizmet için çalışan kadın kollarımızın tüm üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” açıklamasını yaptı. Birliktelik günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.