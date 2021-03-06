Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü

Gebze'de yaşayan ve Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde biyoloji öğretmenliği yapan 45 yaşındaki Enver Şahin’e 2 yıl önce lenf kanseri tanısı kondu. Son zamanlarda durumu iyice kötüleşen Şahin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Şahin, hayatını kaybetti.
MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Şahin’in cenazesi, helallik alınması için Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Şahin’e son vazifesini yapmak için ailesi, yakınları, komşuları, meslektaşları ve öğrencileri evinin önüne gelerek hayatını kaybeden öğretmen için dua etti. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından Şahin’in cenazesi, memleketi Malatya’ya gönderildi. Kanser tedavisi gören Şahin’in, bir süre önce korona virüse yakalandığı ve bu virüsü yendiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yaşar Güzel - Merhume Öğretmenimize Allah'tan Rahmet ŞAHIN AİLESİNE ve Tüm Sevenlerine , Camiamıza Başsağlığı Diliyorum.
"yg44"
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.