Güney, yasağın kalkmasını fırsat bilerek sahaya indi

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, kentimizde cumartesi yasağının kalması sonrası çay bahçelerinde oturmanın özlemini gideren vatandaşları ziyaret etti. 1 Mart itibariyle alınan yeni kararlar doğrultusunda bazı illerde sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Kocaeli'de cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Cumartesi yasağının kalkmasını fırsat bilen AKP İzmit İlçe başkanı Ali Güney, İzmit Bekirlere mahallesinde bulunan Mutay Kafe’de vatandaşlar ile bir araya geldi. İlçe Başkanı Güney, vatandaşlara kuralları da hatırlatmayı da ihmal etmedi.