AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, kentimizde cumartesi yasağının kalması sonrası çay bahçelerinde oturmanın özlemini gideren vatandaşları ziyaret etti. 1 Mart itibariyle alınan yeni kararlar doğrultusunda bazı illerde sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Kocaeli'de cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Cumartesi yasağının kalkmasını fırsat bilen AKP İzmit İlçe başkanı Ali Güney, İzmit Bekirlere mahallesinde bulunan Mutay Kafe’de vatandaşlar ile bir araya geldi. İlçe Başkanı Güney, vatandaşlara kuralları da hatırlatmayı da ihmal etmedi.
06 Mar 2021 - 17:01- Siyaset Güncelleme: 06 Mar 2021 - 17:04
Güney, yasağın kalkmasını fırsat bilerek sahaya indi
AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Cumartesi Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek saha çalışması gerçekleştirdi. Güney çalışmalar kapsamında çay bahçelerini ziyaret etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.