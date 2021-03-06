Bakan Koca, haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte Kocaeli'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." ifadelerini kullandı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ İLLER ALARM VERİYOR



"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de66,47 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Sinop, Samsun ve Giresun olarak sıralandı.