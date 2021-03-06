Saha komiserlerinde gelenek değişmedi

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu Hasan Doğan Amatörevi KASKF Eğitim Salonu’nda gerçekleşti. 2007’den beri başkanlığını başarı ile sürdüren Süleyman Karadaş tek liste ile girdiği seçimde bir kez daha başkanlığa getirildi.
SORUNSUZ BİR GENEL KURUL OLDU
İlimizin çok sevilen spor adamlarından, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Süleyman Karadaş 3 yıl daha bu görevi yapacak. Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşen Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin dokuzuncu olağan genel kurulu sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
DİVAN HEYETİ, ASLAN, DEMİR VE BİLGİCİ’DEN OLUŞTU
Pandemi kurallarına tam olarak riayet edildiği genel kurulda 50 üyenin 33’ü haziruna imza attı ve tahta açıldı. Kongrede İlk olarak divan heyeti belirlendi. Divan başkanlığını, bir dönem futbol il temsilciliği de yapan, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahrettin Aslan yaparken, katipler Elman Demir ve Necmi Bilgici oldu. Kongreyi açan Aslan gündem maddelerini okudu ve ilk olarak sayı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
RAPORLAR İBRA EDİLDİ
Genel kurulda faaliyet raporlarını Şinasi Saral, denetim raporlarını da Coşkun Çılkın okudu. Raporlar oy birliği ile ibra edilirken, yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimine geçildi. Divan heyetine Süleyman Karadaş başkanlığında bir liste sunuldu. Divan Başkanı Fahrettin Aslan, yönetim, denetim ve disiplin kurul üyelerini tek tek okudu.
ÜYE AİDATLARINA ZAM YAPILMADI
Seçim tek listeli olsa da kurallar gereği kapalı zarf usulü oylama yapıldıktan sonra Süleyman Karadaş bir kez daha başkanlığa getirildi. Hasan Sezenler, Coşkun Çılkın ve İlhan Karabulut Genel Merkez kurul delegeleri olarak oy birliği ile kabul edildi. Üye aidatlarının bu yıl da 48 lira olarak devam edilmesi kararlaştırıldıktan sonra Başkan Karadaş’ın teşekkür konuşması ile genel kurul sona erdi.
YÖNETİM KURULU –ASİL-
Süleyman Karadaş – Başkan
Hasan Sezenler
Coşkun Çılkın
Şinasi Saral
Mahir Gürsucu
Uğur Gülsoy
İlhan Karabulut
YÖNETİM KURULU –YEDEK-
Yılmaz Balbay
Sevgi Karadeniz
Mehmet Deniz
İbrahim Özcan
Hayri Durdubaş
Murat Ak
Hüseyin Çetin
DENETİM KURULU –ASİL-
Mehmet Fahrettin Aslan
Hasan Fehmi Bilgici
İbrahim Yılmaz
DENETİM KURULU –YEDEK-
İsmail Baki
Mehmet Sezgin Akman
Muharrem Kaymaz
DİSİPLİN KURULU –ASİL-
Tacettin Mehdi
İlhan Karabulut
Murad Marmara
DİSİPLİN KURULU –YEDEK-
Ayhan Cankurtaran
Necati Güleryüz
Adem Çelik
GENEL MERKEZ DELEGELERİ – ASİL-
Coşkun Çılkın
İlhan Karabulut
Hasan Sezenler
GENEL MERKEZ DELEGELERİ – YEDEK-
Tacettin Mehdi
Uğur Gülsoy
Şinasi Saral
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Delege Listesi
İbrahim Yılmaz
Hasan Sezenler
Necati Güleryüz
Mithat Ağa
Hakan Aksoy
Şabettin Sönmez
Hasan Fehmi Bilgici
Ali Osman Gürdal
Muharrem Kaymaz
İrfan Mut
Tacettin Mehdi
İsmail Erkul
Mehmet Deniz
Süleyman Karadaş
Kenan Yavuz
Mehmet Ziya Özkan
Celal Güreşen
İbrahim Özcan
Murat Ak
M. Fahrettin Aslan
Sevgi Karadeniz
Coşkun Çılkın
T. Nadir Erdoğan
İsmail Baki
M. Sezgin Akman
Murad Marmara
Hüseyin Çetin
Hayri Durdubaş
Şinasi Saral
Mahir Gürsucu
Cihan Yalazer
Bayram Çelik
İbrahim Tümer
İlhan Karabulut
Uğur Gülsoy
Tayfun Demir
Yılmaz Baybay
Ayhan Cankurtaran
Adem Çelik
Alptuü Özbahçeci
Muhsin Kurt
M. Deniz Aydın
Bedrettin Şimşek
C. Gurur Aktay
Ahmet Suğur
Yaşar Güzel
Mevlüt Çoban
Muhammed Tekke
Sercan Gökcan
Gürhan Çilingir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.