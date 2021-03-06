Saha komiserlerinde gelenek değişmedi

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu Hasan Doğan Amatörevi KASKF Eğitim Salonu’nda gerçekleşti. 2007’den beri başkanlığını başarı ile sürdüren Süleyman Karadaş tek liste ile girdiği seçimde bir kez daha başkanlığa getirildi.

SORUNSUZ BİR GENEL KURUL OLDU

İlimizin çok sevilen spor adamlarından, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Süleyman Karadaş 3 yıl daha bu görevi yapacak. Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşen Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin dokuzuncu olağan genel kurulu sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

DİVAN HEYETİ, ASLAN, DEMİR VE BİLGİCİ’DEN OLUŞTU

Pandemi kurallarına tam olarak riayet edildiği genel kurulda 50 üyenin 33’ü haziruna imza attı ve tahta açıldı. Kongrede İlk olarak divan heyeti belirlendi. Divan başkanlığını, bir dönem futbol il temsilciliği de yapan, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahrettin Aslan yaparken, katipler Elman Demir ve Necmi Bilgici oldu. Kongreyi açan Aslan gündem maddelerini okudu ve ilk olarak sayı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

RAPORLAR İBRA EDİLDİ

Genel kurulda faaliyet raporlarını Şinasi Saral, denetim raporlarını da Coşkun Çılkın okudu. Raporlar oy birliği ile ibra edilirken, yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimine geçildi. Divan heyetine Süleyman Karadaş başkanlığında bir liste sunuldu. Divan Başkanı Fahrettin Aslan, yönetim, denetim ve disiplin kurul üyelerini tek tek okudu.

ÜYE AİDATLARINA ZAM YAPILMADI

Seçim tek listeli olsa da kurallar gereği kapalı zarf usulü oylama yapıldıktan sonra Süleyman Karadaş bir kez daha başkanlığa getirildi. Hasan Sezenler, Coşkun Çılkın ve İlhan Karabulut Genel Merkez kurul delegeleri olarak oy birliği ile kabul edildi. Üye aidatlarının bu yıl da 48 lira olarak devam edilmesi kararlaştırıldıktan sonra Başkan Karadaş’ın teşekkür konuşması ile genel kurul sona erdi.

YÖNETİM KURULU –ASİL-

Süleyman Karadaş – Başkan

Hasan Sezenler

Coşkun Çılkın

Şinasi Saral

Mahir Gürsucu

Uğur Gülsoy

İlhan Karabulut

YÖNETİM KURULU –YEDEK-

Yılmaz Balbay

Sevgi Karadeniz

Mehmet Deniz

İbrahim Özcan

Hayri Durdubaş

Murat Ak

Hüseyin Çetin

DENETİM KURULU –ASİL-

Mehmet Fahrettin Aslan

Hasan Fehmi Bilgici

İbrahim Yılmaz

DENETİM KURULU –YEDEK-

İsmail Baki

Mehmet Sezgin Akman

Muharrem Kaymaz

DİSİPLİN KURULU –ASİL-

Tacettin Mehdi

İlhan Karabulut

Murad Marmara

DİSİPLİN KURULU –YEDEK-

Ayhan Cankurtaran

Necati Güleryüz

Adem Çelik

GENEL MERKEZ DELEGELERİ – ASİL-

Coşkun Çılkın

İlhan Karabulut

Hasan Sezenler

GENEL MERKEZ DELEGELERİ – YEDEK-

Tacettin Mehdi

Uğur Gülsoy

Şinasi Saral

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Delege Listesi

İbrahim Yılmaz

Hasan Sezenler

Necati Güleryüz

Mithat Ağa

Hakan Aksoy

Şabettin Sönmez

Hasan Fehmi Bilgici

Ali Osman Gürdal

Muharrem Kaymaz

İrfan Mut

Tacettin Mehdi

İsmail Erkul

Mehmet Deniz

Süleyman Karadaş

Kenan Yavuz

Mehmet Ziya Özkan

Celal Güreşen

İbrahim Özcan

Murat Ak

M. Fahrettin Aslan

Sevgi Karadeniz

Coşkun Çılkın

T. Nadir Erdoğan

İsmail Baki

M. Sezgin Akman

Murad Marmara

Hüseyin Çetin

Hayri Durdubaş

Şinasi Saral

Mahir Gürsucu

Cihan Yalazer

Bayram Çelik

İbrahim Tümer

İlhan Karabulut

Uğur Gülsoy

Tayfun Demir

Yılmaz Baybay

Ayhan Cankurtaran

Adem Çelik

Alptuü Özbahçeci

Muhsin Kurt

M. Deniz Aydın

Bedrettin Şimşek

C. Gurur Aktay

Ahmet Suğur

Yaşar Güzel

Mevlüt Çoban

Muhammed Tekke

Sercan Gökcan

Gürhan Çilingir