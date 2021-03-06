Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
06 Mar 2021 - 17:16- Gündem G: 06 Mar 2021 - 17:17

Cumhurbaşkanlığı TV 41'e yapılan saldırıyı kınadı

TV 41’e yapılan pompalı tüfek ile saldırı girişimini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve RTÜK Başkanı Ebubekir şahin kınadı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Dün gece saatlerinde Kocaeli’nin yerel televizyon kanallarından TV 41'e Pompalı tüfek ile saldırı girişimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin saldırı girişimini kınadı. TV 41'e yapılan saldırıyı yakından takip ettiklerini ifade eden Fahrettin Altun, incelemelerin yapıldığını ve konu ile ilgili açıklama yapacaklarını belirtti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise “Özgür Basınımıza her ne adı altında olursa yapılan her saldırıyı ne olursa olsun kınıyoruz. Faillerin bulunmasına yönelik emniyet güçlerimizin yapılan çalışmaları destekliyoruz. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hem yerel basınımızda hem ulusal basınımızda bu tür olayların tekrar etmemesi için elimizden geleni yapacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

# Kocaeli

06 Mar 2021 - 17:16 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükakın, “Siyasette kadın nesne değil, öznedir” mask
Büyükakın, “Siyasette kadın nesne değil, öznedir”
Zorlu Holding’den, “eşitlik doğamızda var” mesajı mask
Zorlu Holding’den, “eşitlik doğamızda var” mesajı
İzmit Belediyesi atık lastikleri geri dönüştürüyor mask
İzmit Belediyesi atık lastikleri geri dönüştürüyor
Edebi Hayat Okumaları Yarışmasının başvuru süresi uzatıldı   mask
Edebi Hayat Okumaları Yarışmasının başvuru süresi uzatıldı  
Hedefimiz Olimpiyat Sporcusu Yetiştirmek   mask
Hedefimiz Olimpiyat Sporcusu Yetiştirmek  
Çarşıbaşı Caddesi’nde refüj bordür ve kaldırım çalışmaları yapılıyor   mask
Çarşıbaşı Caddesi’nde refüj bordür ve kaldırım çalışmaları yapılıyor  
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı mask
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak   mask
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak  
Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş mask
Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş
İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor mask
İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor
İş yerinde kendini asmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti mask
İş yerinde kendini asmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti! mask
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti!

GALERİ

Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
Piknik tüpleri bomba gibi patladı mask
Piknik tüpleri bomba gibi patladı
Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti! mask
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti!
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı mask
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL