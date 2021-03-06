Cumhurbaşkanlığı TV 41'e yapılan saldırıyı kınadı

Dün gece saatlerinde Kocaeli’nin yerel televizyon kanallarından TV 41'e Pompalı tüfek ile saldırı girişimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin saldırı girişimini kınadı. TV 41'e yapılan saldırıyı yakından takip ettiklerini ifade eden Fahrettin Altun, incelemelerin yapıldığını ve konu ile ilgili açıklama yapacaklarını belirtti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise “Özgür Basınımıza her ne adı altında olursa yapılan her saldırıyı ne olursa olsun kınıyoruz. Faillerin bulunmasına yönelik emniyet güçlerimizin yapılan çalışmaları destekliyoruz. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hem yerel basınımızda hem ulusal basınımızda bu tür olayların tekrar etmemesi için elimizden geleni yapacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.