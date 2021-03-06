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06 Mar 2021 - 17:13- Gündem G: 06 Mar 2021 - 17:22

Kocaeli yüksek riskli iller arasına girdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık ortalama vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajına yer verdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritanın güncel halini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında “Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli” mesajına yer verdi.

27 Şubat – 5 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı haritasında birçok ilde artış olduğu görülüyor. Buna göre, haftalık ortalama vaka sayısı İstanbul’da 89.90’dan 111.57’ye, Ankara’da 39.84’ten 54.83’e ve İzmir’de 53.42’den 66.47’ye yükseldi. Güncel haritaya göre, ortalama vaka sayısı Edirne’de 107.43’ten 180.01’e, Balıkesir’de 142.57’den 172.46’ya, Konya’da 119.28’den 150.98’e, Sinop’ta 160.03’ten 314.15’e yükseldi.

Kocaeli'de geçen hafta 99,18 olan haftalık vaka oranı bugün açıklanan sayı ile birlikte 112.25'e yükseldi. Böylelikle Kocaeli yüksek riskli iller arasına girmiş oldu. 

# Kocaeli, İstanbul

06 Mar 2021 - 17:13 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Ayhan - 3 günde hemen belli oldu yani zerre kadar inanmıyorum Yaza doğru Akdeniz sahilleri mavi değil bembeyaz olur bir tane virüs kalmaz kışa kadar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 17:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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