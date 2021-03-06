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06 Mar 2021 - 18:03- Spor G: 06 Mar 2021 - 18:05

Karadaş: Keşke Ahmet abimiz de burada olsaydı

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu sonrası güven tazeleyen mevcut başkan Süleyman Karadaş duygu yüklü bir açıklama yaptı. Geçmişte dernek adına hizmet vermiş üyelerini kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Karadaş, gazetemizin merhum foto muhabiri Ahmet Akay için de “Keşke Ahmet abimiz de burada olsaydı” ifadesini kullandı.

ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Hasan Doğan Amatörevi KASKF Eğitim Salonu’ndaki genel kurulda başkan seçildikten sonra konuşma yapan Süleyman Karadaş şu ifadelere yer verdi: Normalde genel kurulumuzu Ocak ayında yapmamız gerekiyordu. Pandemi döneminde olduğumuz için Mart’a sarktı. Kongreye katılım beklediğim gibiydi. Özveri göstererek genel kurula katılım gösteren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

DERİN BİZ HÜZÜN YAŞADIK

Kongremiz çok iyi geçti. Ne yazık ki misafirlerimizi çağıramadık ve kongremizi kendi aramızda yaptık. Aramızda olmayanlar için çok üzüldük. Bir önceki genel kurulda olan Gazeteci Ahmet Akay kardeşimiz bizlerle birlikte olamadı. Mayıs ayında vefat eden Ahmet abi beni ve saha komiserlerimizi derin bir hüzne sevk etti. Bu şehirde gitmediği stat yoktu. Biz ona çok alışmıştık. Ahmet abimizin eksikliğini amatör maçlar başlayınca daha iyi anlayacağız.

MEKANLARI CENNET OLSUN

Yine üyelerimizden İshak Ergün kardeşimizi Ocak ayında amansız hastalıktan ötürü kaybettik. Özverili bir kardeşimizdi, görevden kaçmazdı, kurulduğundan beri derneğimize hizmet etti. İshak Ergün, aktif görevdeyken hayatını kaybeden ikinci üyemiz oldu. 2012 Temmuz ayında da Gültepe’den Abdullah Cesur abimiz vefat etmişti. Ahmet abimize, Abdullah abimize, İshak kardeşimize, derneğimize hizmet etmiş ve aramızda olmayan herkese Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.

BİZ DE MERAK EDİYORUZ

Bölgesel Amatör Lig’de sezon Nisan 17-18’de başlayacak. Talimatlar yayınlanmadığı için bu maçlarda saha komiserlerinin görev yapıp yapmayacağı netleşmedi. Ama görevlendirmeler olacağı kanaatindeyim. Görevler testlere tabii olacak. Sadece bizim değil, amatör kulüplerin sporcu, teknik sorumlu ve görevlilerinin de testten geçirilmesi durumu olabilir. Bu testler çok maliyetli. Bu işler nasıl olacak bizler de merak ediyoruz açıkçası. Saha komiserleri olarak biz göreve her zaman hazırız.

BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERLERİ VAR

Derneğimizde 3 kurucu üyemiz, İbrahim Yılmaz, Necmi Bilgici ve Şabettin Sönmez’in yaş haddinden ötürü aktif görev süreleri sona erdi. Ancak onlar her zaman derneğimizin demirbaşlarıdır, her birinin başımızın üzerinde yerleri vardır. Yönetimimize Uğur Gülsoy ve İlhan Karabulut’u aldık. Onlara da hayırlı olsun. Benim uzun süredir uyguladığım bir prosedürüm var. Derneğe başkan olduktan sonra, bir sonraki dönem yönetime alacağım üyelerimi sorumluluk isteyen kurullarda görevlendiriyorum.

GÖZÜMÜZ ARKADA KALMAMALI

Bunlardan en önemlileri bölge sorumlularıdır. Genelde bu kişiler yönetim dışından oluyordu. Keza eğitim ve disiplin kurullarında da üyelerimizi değerlendirip buna göre bir sonraki yönetim kuruluna kabul ediyoruz. Gerçekten çok üye yetiştirdik. Bu üyeler kendi kurullarını oluşturup derneği ileriye taşıyacaktır. Yarın bıraktığımızda gözümüzün arkada kalmaması adına bunu yapmak zorundayız.

 

 

 

 

 

 

# Kocaeli, eğitim

06 Mar 2021 - 18:03 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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