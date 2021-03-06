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06 Mar 2021 - 18:04- Gündem G: 06 Mar 2021 - 18:07

İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar!

İkinci el araç almadan mutlaka bu haberi okuyun. Toyota Plaza Kocaeli Kaya, ‘Fırsat Araç’ kampanyası ile müşterilerini müthiş fırsatlar sunuyor. İşte detaylar…
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Toyota Plaza Kocaeli Kaya ikinci el alım-satımda yeni bir soluk getiriyor. Hem satışın internet üzerinden olacağını hem de kredi imkanı ile müşterilere en iyi hizmet vereceklerini belirten Toyota Plaza Kocaeli Kaya Satış Yönetici Oğuz Ayaz kampanya ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KREDİ İÇİN BANKAYA GİTMEYE GEREK YOK

Toyota Plaza Kocaeli Kaya ikinci el alım - satımda yeni bir soluk getirdiklerini belirten 2.El Satış Müdürü Oğuz Ayaz, “Kredi imkanlarımız ile artık müşterilerimizin bankaya gitmesine bile gerek kalmadan işlemlerini bir banka şubesi gibi gerçekleştiriyoruz, 15 yaş ve 350.000 km kadar olan tüm araçlarda geçerli Kredi imkanlarımız (X-Kredi) ile  artık müşterilerimiz diledikleri aracı, diledikleri şehirden alabilir ve satabilirler” dedi.

FARKLI MARKA VE MODEL 2. EL ARAÇ KOCAELİ KAYA 2. ELDE

İkinci el araç alım - satımda sadece Toyota markasının olmadığının altını çizen Ayaz, “ Toyota Plaza Kocaeli Kaya 2.e l olarak sadece Toyota marka araç alıp satmadıklarını, 2. El araç parkımızda bir çok farklı  marka ve model araç ile hizmet vermekteyiz ‘’  Müşterilerimiz satıştaki tüm araçlarımızı araba41.net , araba41.com ve sahibinden.com üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilir, dileyen misafirlerimiz de araba41com sosyal medya hesaplarını takip ederek fırsat araçlarımız ve hizmetlerimizin tamamından yararlanabilir diye konuştu.

Kocaeli Kaya, Kocaeli’nde 2. El araç alım -  satım işlemlerinde en güvenilir markalarından biri olduğunu belirten Ayaz, “Cazip fiyatlar, her bütçeye uygun araç satışı ve nakit alım hizmeti sunuyoruz. Bizden araç almak veya satmak isteyen müşterilerimiz artık bizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya ana binadaki yeni yerimizde ziyaret edebilirler bizde onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli

06 Mar 2021 - 18:04 - Gündem

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