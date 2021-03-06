Kocaeli Burdurlular Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dernek yayımladığı mesajında, "Kocaeli Burdurlular Derneği olarak Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Bu vesileyle Türk Kadınına çağının en ileri haklarını veren Büyük Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve siyasal alanda hak ettiği temsil oranına ulaşmasını ve toplumumuzun bir kanayan yarası olan, kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının son bulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
06 Mar 2021 - 20:41- Gündem Güncelleme: 06 Mar 2021 - 20:47
Kocaeli Burdurlular Derneği'nden '8 Mart Kadınlar Günü' mesajı
Kocaeli Burdurlular Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladığı bir mesaj ile kutladı. Dernek, "Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Bu vesileyle Türk Kadınına çağının en ileri haklarını veren Büyük Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyoruz" dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.