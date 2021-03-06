Kocaeli Burdurlular Derneği'nden '8 Mart Kadınlar Günü' mesajı

Kocaeli Burdurlular Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dernek yayımladığı mesajında, "Kocaeli Burdurlular Derneği olarak Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Bu vesileyle Türk Kadınına çağının en ileri haklarını veren Büyük Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve siyasal alanda hak ettiği temsil oranına ulaşmasını ve toplumumuzun bir kanayan yarası olan, kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının son bulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.