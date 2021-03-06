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06 Mar 2021 - 22:37- Gündem G: 06 Mar 2021 - 22:40

İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek kategorideki illerde yasağın nasıl uygulanacağıyla ilgili hatırlatmada bulundu.
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı.

Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi.

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek “Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır” denildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerdeki vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

* Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

* Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayiler açık olacaktır.

* Online sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.


* Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

* Covid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar temizlik, maske, mesafe  kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. 

# covid-19

06 Mar 2021 - 22:37 - Gündem

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