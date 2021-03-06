Yenidoğan Serdarspor 19 Mart’ta kongre yapacak

İlimizin köklü kulüplerinden Yenidoğan Serdar Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu 19 Mart Cuma günü yapılacak. Saat 18.30’da başlayacak olan genel kurul, Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak’ta yer alan kulüp tesislerinde gerçekleşecek. İlk oturumda çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacak. Kulüpte 60 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

6. DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

5 dönemdir başkanlık yapan Abdülkadir Bayraktutar’ın aday olduğu genel kurulun tek liste ile yapılması bekleniyor. Deneyimli başkan konu ile ilgili olarak şu şekilde konuştu: 2007’den beri kulüp başkanlığı yapıyorum. 1 ve 2. Amatör Lig’de şampiyonluklar, Süper Amatör Lig’de de çeşitli başarılar elde ettik. Alt yapıda tüm branşlarda liglere katılıyoruz. Basketbol ve atıcılık sporunda aktif olmaya gayret ediyoruz.

BIRAKMAYA HAZIRIM

Başkanlığım döneminde kulübe çim halı saha, lokal ve spor tesisleri kazandırdık. Kulübü daha iyi yönetmek, geliştirmek, her hangi bir çıkar için değil de Yenidoğan Mahallesi ile dertlenecek kim varsa kulübü o kişi ya da kişilere bırakmaya hazırım ve yeni yönetime her türlü desteği vereceğimin sözünü de verebilirim. Yenidoğan Mahallesi’ni ve temsilcileri Yenidoğan Serdarspor’u destekleyen herkesi 19 Mart’taki genel kurulumuza davet ediyorum.