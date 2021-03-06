Yenidoğan Serdarspor 19 Mart’ta kongre yapacak

İlimizin köklü kulüplerinden Yenidoğan Serdar Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu 19 Mart Cuma günü yapılacak. Saat 18.30’da başlayacak olan genel kurul, Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak’ta yer alan kulüp tesislerinde gerçekleşecek. İlk oturumda çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacak. Kulüpte 60 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
6. DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR
5 dönemdir başkanlık yapan Abdülkadir Bayraktutar’ın aday olduğu genel kurulun tek liste ile yapılması bekleniyor. Deneyimli başkan konu ile ilgili olarak şu şekilde konuştu: 2007’den beri kulüp başkanlığı yapıyorum. 1 ve 2. Amatör Lig’de şampiyonluklar, Süper Amatör Lig’de de çeşitli başarılar elde ettik. Alt yapıda tüm branşlarda liglere katılıyoruz. Basketbol ve atıcılık sporunda aktif olmaya gayret ediyoruz.
BIRAKMAYA HAZIRIM
Başkanlığım döneminde kulübe çim halı saha, lokal ve spor tesisleri kazandırdık. Kulübü daha iyi yönetmek, geliştirmek, her hangi bir çıkar için değil de Yenidoğan Mahallesi ile dertlenecek kim varsa kulübü o kişi ya da kişilere bırakmaya hazırım ve yeni yönetime her türlü desteği vereceğimin sözünü de verebilirim. Yenidoğan Mahallesi’ni ve temsilcileri Yenidoğan Serdarspor’u destekleyen herkesi 19 Mart’taki genel kurulumuza davet ediyorum.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.