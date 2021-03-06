Milli Eğitim Bakanlığı 19.940 sözleşmeli öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 Sözleşmeli Öğretmen ataması yapılacak.
Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.