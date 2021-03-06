Milli Eğitim Bakanlığı 19.940 sözleşmeli öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 Sözleşmeli Öğretmen ataması yapılacak.

Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

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