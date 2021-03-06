Kocaeli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan illerde Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla Kocaeli'de sessizlik hakim oldu.