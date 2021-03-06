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06 Mar 2021 - 23:39- Gündem G: 06 Mar 2021 - 23:42

Kocaeli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan illerde Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla  Kocaeli'de sessizlik hakim oldu.
# Kocaeli, koronavirüs

06 Mar 2021 - 23:39 - Gündem

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