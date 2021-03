Yavuz; "‘Cennet anaların ayakları altındadır"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı açıklamada; "Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadın, kadim medeniyetimizde oldukça önemli bir yere ve konuma sahiptir. Aziz Milletimiz İslam inancının öngördüğü prensipler gereği kadını baş tacı yapmış, cenneti anaların ayakları altına sermiştir.

Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, fedakârlığın ve sevginin kaynağı olmuştur.

Kadınlarımız; eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Bizler, ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman ve her zeminde baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz.

Devletimiz, kadınlarımıza; eğitim, iş ve sosyal hayatta erkekler ile birlikte fırsat eşitliği adına son yıllarda çok büyük ve köklü değişimler yapmıştır. Elbette yapılanları yeterli görmüyoruz. Daha iyiyi ve daha güzeli yakalamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Özellikle kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren doğru eğitim olanaklarına kavuşturulmasının ve iyi bir eğitim almasının büyük önem arz ettiği bilinci ile kız çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz.

Kadın erkek ilişkilerinde, aile ortamında veya toplumsal hayatta şiddetin yerine sevginin, hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın hakim olmasını, büyük ve güçlü bir medeniyete ilişkin kökleri bulunan insanımızın bu konudaki eksikliklerini gidereceğine inanıyorum. Kadınlarımızın toplum içinde her anlamda layık oldukları yeri almaları en önemli arzularımızdandır.

Bu duygularla, başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içtenlikle kutluyorum." dedi.