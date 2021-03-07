Çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi kuzey yan yol mevkisinde U.A. idaresindeki 34 GM 9640 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 34 CPP 738 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden U.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.