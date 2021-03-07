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07 Mar 2021 - 10:41- Asayiş G: 07 Mar 2021 - 10:43

Çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Gebze'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi kuzey yan yol mevkisinde U.A. idaresindeki 34 GM 9640 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 34 CPP 738 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden U.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

07 Mar 2021 - 10:41 - Asayiş

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