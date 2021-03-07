New York’ta led ekranlara yansıtılan “Stop Erdoğan” ilanları sonrasında Türkiye'de birçok kentte led ekranlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için aynı mesaj ile donatılmaya başlandı. Bu kapsamda Türk donanmasına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Gölcük'te de led ekranlar "Love Erdoğan" mesajları ile süslendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talimatı ile hazırlanan mesaj, ilçe meydanı konumundaki Anıtpark'ta bulunan led ekranlara yansıtıldı.
07 Mar 2021 - 10:59- Gündem Güncelleme: 07 Mar 2021 - 11:04
Donanmanın merkezinden "Love Erdoğan" desteği
Amerika'da yapılan provokasyona karşı başlatılan akıma, Türk donanmasının merkezi konumundaki Gölcük'te led ekranlara "Love Erdoğan" yazılarak destek verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmit 41 - Love meral love meral love meral love meral
Mehmet Er - Yalakalıkta sınırınız olsun be, ya da bir klasınız olsun, bu ne sevgililer günü pankartı mı? Noel baba mı koca adam...
Jeol.müh. Behzat Gönül - Bu tür reklam, elektrik tüketimini artırır, dışarı döviz çıkar. Doğalgaz satanlar sevinir. Mutluluk artar paylaştıkça.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.