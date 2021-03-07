Türkkan, Erdoğan'ı sandaldaki adama benzetti

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Türkkan önce Hitit Üniversitesine dekan olarak atanan Halil İbrahim Şimeşek hakkında,"İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim Üyesi Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı olmuş. Siz devleti değil, amatör kümedeki bizim Vardar Spor’u bile yönetemezsiniz" dedi. Ardıdan Cumhurbaşkanına yönelik söylemlerde bulunarak,"Erdoğan'ı su alan bir sandaldaki adama benzetiyorum. Elinde mantar, delik kapatıyor devamlı. Ama delikler hızla çoğalıyor ve yetişmesi gerçekten imkansız" dedi.