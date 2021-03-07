İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Türkkan önce Hitit Üniversitesine dekan olarak atanan Halil İbrahim Şimeşek hakkında,"İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim Üyesi Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı olmuş. Siz devleti değil, amatör kümedeki bizim Vardar Spor’u bile yönetemezsiniz" dedi. Ardıdan Cumhurbaşkanına yönelik söylemlerde bulunarak,"Erdoğan'ı su alan bir sandaldaki adama benzetiyorum. Elinde mantar, delik kapatıyor devamlı. Ama delikler hızla çoğalıyor ve yetişmesi gerçekten imkansız" dedi.
07 Mar 2021 - 11:50- Gündem Güncelleme: 07 Mar 2021 - 11:53
Türkkan, Erdoğan'ı sandaldaki adama benzetti
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Hitit Üniversitesine dekan olarak atanan Halil İbrahim Şimşek hakkında söylemlerde bulunarak Erdoğan'ı eleştirdi. Türkkan,"Siz devleti değil, amatör kümedeki bizim Vardar Spor’u bile yönetemezsiniz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - Sen Erdoğan kadar bu ülkeyi tek başına yönet bende başka bişey bilmiyorum
Bu Adam Utanç Duvarı - tamda yerine gitmiş hitit müzesine koysunlar bunu ancak o dönemin politikacısı yani yancı yalancısı diyede yazarlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.