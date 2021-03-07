Kandıralı Muhtarlar: “Tahir Başkanımız ailemizden biri”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yeni Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Mustafa Satılmış ile yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret etti. Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin ve yönetimine de konuk olan Başkan Büyükakın’a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Bölge Koordinatörü Hasan Ayaz ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Kandıra’ya yapılan yatırımlar başta olmak üzere doğalgaz çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Büyükakın, “Kandıra’mıza her anlamda hizmetlerimizi ulaştırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Özellikle doğalgaz çalışmalarını sıkı takip ediyoruz” dedi.

“SİZLERDEN İLK OLARAK DUA İSTİYORUZ”

“Yol arkadaşlarımız ve çözüm ortaklarımız muhtarlarımız ile istişareyi ve bütünleşmeyi her fırsatta sürdürüyoruz” diyerek Kocaeli’ndeki tüm yatırımlara ve hizmetlere katkısı olan muhtarlara teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bugün Yeni Kandıra Muhtarlar ve Türkiye Muhtarlar Derneği’mizi ziyaret ettik. Gösterdikleri ilgiden dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Yeni Kandıra Muhtarlar Derneği ziyaretinde dile getirilen “Tahir Başkanımız siz alimizden birisiniz” sözlerine çok teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Sizlerden ilk olarak dua istiyoruz. Sizler her daim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve destekçisi oldunuz. Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam etmenizi istiyoruz. Bunun için de sizlere özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleket için çok önemli bir fırsat olduğunu sözlerini ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bu yüzyıl Türkiye’nin yükselişinin yüzyılı olacaktır. Bölgemizde ve dünyada söz sahibi olduk, daha da güçleneceğiz. Bunu Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımızdan Cumhurbaşkanımızın arkasında sağlam durmasını istiyorum” ifadelerini sarf etti. Yeni Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ise, “Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin yanındayız. Her daim desteğimiz sürecektir” şeklinde konuştu. Kandıra yapılacak yatırım programları üzerinde muhtarlarla istişare gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Mustafa Satılmış’a da misafirperverlikleri için teşekkür etti. Burada Kandıra için öneri ve talepleri dinleyen Başkan Büyükakın, muhtarlarla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından ziyaretini tamamladı.

“VATANDAŞIMIZA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin ve yönetimine konuk olan Başkan Büyükakın, burada Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziraat Odası’nın ortaya koyduğu çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, ziyaret sonrası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler projesinin çok önemli bir aşamaya geldiğini söyleyerek, “Tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek ürünler için vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin ise kendilerini ziyaret eden ve tarıma büyük destek veren Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.