MHP İzmit’i pankartlarla donattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit ilçe başkanlığı ilçenin birçok noktasına olağan kurulyatları ile ilgili bilgilendirme afişleri astı. Afişler ağırlıklı olarak İzmit halkının yoğun olduğu bölgelere asıldı. MHP daha önce 14 Mart Pazar olarak açıklanan kurultay gününü, salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 18 Mart Perşembe'ye almıştı. Ankara Arena Spor Salonunda yapılacak kurultayda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak. Sadece üst kurul delegeleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarının davet edildiği ve 1200 delegenin oy kullanacağı kurultayın, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.