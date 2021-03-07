Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit ilçe başkanlığı ilçenin birçok noktasına olağan kurulyatları ile ilgili bilgilendirme afişleri astı. Afişler ağırlıklı olarak İzmit halkının yoğun olduğu bölgelere asıldı. MHP daha önce 14 Mart Pazar olarak açıklanan kurultay gününü, salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 18 Mart Perşembe'ye almıştı. Ankara Arena Spor Salonunda yapılacak kurultayda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak. Sadece üst kurul delegeleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarının davet edildiği ve 1200 delegenin oy kullanacağı kurultayın, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
07 Mar 2021 - 12:13- Siyaset Güncelleme: 07 Mar 2021 - 12:17
MHP İzmit’i pankartlarla donattı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı öncesi İzmit İlçe Başkanlığı ilçenin belirli noktalarına bilgilendirme afişi astı
# İzmit
07 Mar 2021 - 12:13 - Siyaset Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İkti̇dar Stepnesi̇ - TAM BİR YEDEK LASTİK
Ak Partili Kızgın - Tek başına seçime girde al boyunun ölçüsünü kapısına bile giremezsin puhahaha
Mhp - cCc
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.