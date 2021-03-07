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07 Mar 2021 - 12:13- Siyaset G: 07 Mar 2021 - 12:17

MHP İzmit’i pankartlarla donattı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı öncesi İzmit İlçe Başkanlığı ilçenin belirli noktalarına bilgilendirme afişi astı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit ilçe başkanlığı ilçenin birçok noktasına olağan kurulyatları ile ilgili bilgilendirme afişleri astı. Afişler ağırlıklı olarak İzmit halkının yoğun olduğu bölgelere asıldı. MHP daha önce 14 Mart Pazar olarak açıklanan kurultay gününü, salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 18 Mart Perşembe'ye almıştı. Ankara Arena Spor Salonunda yapılacak kurultayda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak. Sadece üst kurul delegeleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarının davet edildiği ve 1200 delegenin oy kullanacağı kurultayın, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 
# İzmit

07 Mar 2021 - 12:13 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Yorumlar

(3)
02

Ak Partili Kızgın - Tek başına seçime girde al boyunun ölçüsünü kapısına bile giremezsin puhahaha

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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