Ticareti sırtlayan kadınlar

Dünya çapında 61 ülkede 53.360 bin çalışanı ile uçtan uca lojistik ve akıllı tedarik zinciri yönetimi yapan DP World, yılın 365 günü kadınların iş dünyasındaki yerini daha güçlü kılmak için çalışıyor. Türkiye’de kadın çalışanların yüzde 3 gibi düşük bir oranda kaldığı lojistik ve liman işletmeciliğinde Türkiye’de DP World Yarımca’da yüzde 15’lik, dünya genelinde ise yüzde 8.9 gibi yüksek bir oran yakalayan DP World, kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden girişimlere ve programlara imza atıyor.

Türkiye’den kadın liderler yetişiyor

Geçtiğimiz yıl “Kadın Liderlik” programı başlatan firma, yetenekli kadın çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. Liderlik Programı kapsamında Avrupa’da 17 kadın çalışan bu sisteme dahil edildi. Bu 17 kadından biri de Türkiye’den seçildi. 2021 yılında da bu programın bir sonraki aşaması olan ‘Kıdemli Kadın Liderliği’ programı devreye alınacak.

Sektör ortalamasının çok üstündeyiz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel açıklamalarda bulunan DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Türkiye ekonomisi ve aynı zamanda toplumunun gelişmesi açısından, iş dünyasında her gün daha fazla aktif rol alan kadınların olması çok büyük önem taşıyor. DP World’ün küresel bazda ve DP World Yarımca olarak kadın çalışan sayısını arttırmak için yapılanlardan gurur duyuyorum. Çünkü ortalaması yüzde 3 kadın çalışan olan bir sektörde, istikrarlı bir şekilde yüzde 15’in üstünde bir katılım sağladık. Ama burada durmayacağız. Kadın çalışanlarımızın sayısını artırırken bir yandan da daha üst pozisyonlara yükseltmeyi başaracağız” dedi.

MentorHEr programı var

DP World, tüm bu adımların dışında bir Kadın Mirası Programı başlattı. Program kapsamında Kadın Konseyi, Kadın Network Grupları ve MentorHer Programı adlı projeler de yürütülüyor. 2019 yılında şirketin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir Kadın Konseyi kuran DP World, kadınların şirket içinde yükselişini de güçlendirmek için çalışıyor. Kurulan Kadın Network Gruplarında ise 12 network ve 35 farklı aktiviteye imza atıldı. Ayrıca 2018’de başlayan MentorHer programı kapsamında geçtiğimiz yıl 112 kadına eğitim verildi.

DP World Hakkında

Tüm dünyada ticaret akışına olanak sağlayan dünyanın her yerinde akıllı uçtan uca tedarik zinciri lojistiği sağlamada lider şirketiz. Kapsamlı ürün ve hizmet yelpazemiz deniz ve iç kısım terminallerinden deniz hizmetlerine ve teknoloji odaklı müşteri çözümlerine kadar entegre tedarik zincirinin tüm halkalarını kapsamaktadır.

Bu hizmetleri altı kıtadaki 61 ülkede 136 işletmelik birbirine bağlı küresel bir ağ ve büyük ve olgun piyasalardaki önemli varlığımız ile sunuyoruz. Nerede faaliyet gösterirsek gösterelim, yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerde ekonomilere ve topluluklara pozitif katkı sağlamak için çalışarak faaliyetlerimize sürdürülebilirlik ve sorumlu kurumsal vatandaşlık katıyoruz.

137 ülkeden 53.360’den fazla çalışandan oluşan özel, çeşitliliğe sahip profesyonel ekibimiz müşterilerimize ve ortaklarımıza rakipsiz değer sunmaya kararlılıkla bağlıdır. Bunu küresel tedarik zinciri boyunca hükümetler, taşıyıcılar, tacirler ve diğer ilgililer ile olan karşılıklı faydaya dayalı ilişkilere ve ortak güven ile devamlı ortaklık temeline inşa edilmiş ilişkilere odaklanarak gerçekleştiriyoruz.

Ekonomiler, topluluklar ve gezegenimiz üzerinde olumlu ve sürdürülebilir etki sağlarken dünya ticaretini bölme ve en akıllı, en etkili ve yenilikçi çözümler oluşturma dijital vizyonumuzu daha da genişletmek için ileriyi düşünüyor, değişimi önceden seziyor ve endüstri lideri teknolojiyi kullanıyoruz.

DP World Yarımca Hakkında

Marmara’nın en büyük Konteyner limanlarından biri olarak 46 hektar alana kurulu olan DP World Yarımca limanınn kapasitesi yıllık 1,3 milyon TEU olup halen 500 kişiye istihdam sağlamaktadır.2015 yılında 550 milyon dolar yatırımla hayat geçen DP World Yarımca, İzmit Körfezi’nde amaca yönelik konteyner taşımacılığına hizmet veren ihtisaslaşmış ilk ve tek liman olmasıyla ve en ileri teknolojileri kullanıyor olmasıyla öne çıkıyor.

DP World Yarımca’nın gelişmiş raporlama portalı, müşterilere konteyner sorgulama, rıhtım ve gemi programı, araç randevusu, depo hesaplama, doğrulanmış brüt ağırlık (VGM) ve servis talepleri gibi çeşitli hizmet ve verileri sunmaktadır. Kısa bir süre önce müşteri portföyüne birçok lider LCL firmasını ekleyen terminal, 4.000 m2 kapalı deposu ile tüm Uzak Doğu limanlarından İstanbul'a en hızlı LCL kargo hizmetini sunuyor.

Varlıklarını yenilemeye ve optimize etmeye odaklanması sayesinde, merkezi faaliyet planlaması ve ekipman kontrolü için kullanılan kapı otomasyonu ve varlık yönetimi sistemleri ile terminal operasyonlarında çözümler geliştirdi. Modern limanımız, aynı anda 16.000 TEU'nun üzerinde kapasiteye sahip iki ultra büyük konteyner gemisini verimli bir şekilde hizmet etmesini sağlayan minimum 16m derinliğe ve 922m toplam uzunluğa sahip iki rıhtıma sahiptir. DP World Yarımca'nın müşterileri için tedarik zinciri verimliliği yaratmaya yönelik sürekli iyileştirme felsefesinin bir parçası olarak, tüm Super Post Panamax STS vinçleri, Türkiye'de bir ilk olan uzaktan kumanda sistemi ile donatılmıştır.