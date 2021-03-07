Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire

Kocaeli aylar sonra normalleşme sürecine girdi. Riskli grupta olan ve çok riskli grubu kıl payı atlatan ilimiz, önceki gün yeniden çok riskli grup yani kırmızı renge büründü. 3.5 aydır hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetildiği kentimizde ilk defa cumartesi günü yasak uygulanmadı. Hava şartlarının kötü olduğu bu ilk cumarteside insanlar AVM’lere akın etti. Maalesef hınca hınç dolu olan AVM’lerde sosyal mesafe uygulanamadı. Özellikle AVM kasalarının önünde uzun ve tedbirsiz kuyruklar oluştu. AVM yönetimleri, oluşan kalabalığa engel olamadı.