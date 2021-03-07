Kocaeli aylar sonra normalleşme sürecine girdi. Riskli grupta olan ve çok riskli grubu kıl payı atlatan ilimiz, önceki gün yeniden çok riskli grup yani kırmızı renge büründü. 3.5 aydır hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetildiği kentimizde ilk defa cumartesi günü yasak uygulanmadı. Hava şartlarının kötü olduğu bu ilk cumarteside insanlar AVM’lere akın etti. Maalesef hınca hınç dolu olan AVM’lerde sosyal mesafe uygulanamadı. Özellikle AVM kasalarının önünde uzun ve tedbirsiz kuyruklar oluştu. AVM yönetimleri, oluşan kalabalığa engel olamadı.
07 Mar 2021 - 13:08- Gündem Güncelleme: 07 Mar 2021 - 13:11
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire
3,5 aylık cumartesi yasağının son bulduğu ilk günde, bazı AVM’ler sınıfta kaldı. AVM içerisindeki yoğunluk ve mesafe kuralı ihlalleri covid salgınına davet çıkartan tarzdaydı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.