Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Mar 2021 - 16:22- Eğitim G: 07 Mar 2021 - 16:24

GEBKİM Anaokulu inşaatı  son sürat devam ediyor

Sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir eğitim hayatı için çocukların okul öncesinde edindikleri kazanımların öneminden hareketle yola çıkan GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı, Dilovası’na modern bir Anaokulu kazandırıyor

mask

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Vakfı’nın eğitime olan desteği ve yatırımlarının son halkası olan GEBKİM Anaokulu, 6 derslikte 120 öğrenciye eğitim verecek. Anaokulu bünyesinde çocukların yaş gruplarına özel tasarlanan dersliklerin yanı sıra uyku ve oyun odaları ile bir de eğitim salonu yer alacak. Güvenliğin ilk sıraya alındığı projede, “Çocuklar hayatı oyunla öğrenir” diyen GEBKİM Vakfı yöneticileri, oyun alanları ve parkların tasarımına da özel önem verdi. Toplam 1500 metrekare alanda inşa edilen ve bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen GEBKİM Anaokulu, GEBKİM OSB firmalarının yanı sıra Dilovası bölgesine hizmet verecek.


EĞİTİME BÜYÜK KATKI 


GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli sanayi, ekonomisi ve istihdamına yaptıkları katkıyı eğitim ve bölge halkının kalkınmasına yönelik projelerde de sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “Eğitimi önemsiyor ve geleceğimizi şekillendireceğine inanıyoruz. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ardından Dilovası’na modern bir Anaokulu kazandıracak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Tüm projelerimizde olduğu gibi Anaokulu projesinde de çocuklarımızın güvenliği, bireysel gelişimleri ve eğitim kazanımları için tüm detayları özenle planladık. İnşasında sona yaklaştığımız ve en kısa zamanda çocuklarımızı görmek istediğimiz GEBKİM Anaokulu, büyük önem verdiğimiz kadın istihdamının artırılması hedefini de destekliyor.”
# Kocaeli, eğitim, Gebze

07 Mar 2021 - 16:22 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
GEBKİM Anaokulu inşaatı  son sürat devam ediyor mask
GEBKİM Anaokulu inşaatı  son sürat devam ediyor
Robotik Kodlama Eğitimi KO-MEK’te mask
Robotik Kodlama Eğitimi KO-MEK’te
Online eğitim gören öğrencilere  fiziksel aktivite önerileri mask
Online eğitim gören öğrencilere  fiziksel aktivite önerileri
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları teknoloji aracın olsun amacın değil! mask
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları teknoloji aracın olsun amacın değil!
Kokpit Koleji’nden dikkat çeken kampanya: Bu yıl bizden! mask
Kokpit Koleji’nden dikkat çeken kampanya: Bu yıl bizden!
Kültür’lü Olmanın Tam Zamanı mask
Kültür’lü Olmanın Tam Zamanı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı mask
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi! mask
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi!
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak   mask
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak  
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar! mask
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar!
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet mask
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet
İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor mask
İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor

GALERİ

Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
Piknik tüpleri bomba gibi patladı mask
Piknik tüpleri bomba gibi patladı
Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti! mask
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti!
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı mask
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL