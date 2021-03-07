GEBKİM Anaokulu inşaatı  son sürat devam ediyor

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Vakfı’nın eğitime olan desteği ve yatırımlarının son halkası olan GEBKİM Anaokulu, 6 derslikte 120 öğrenciye eğitim verecek. Anaokulu bünyesinde çocukların yaş gruplarına özel tasarlanan dersliklerin yanı sıra uyku ve oyun odaları ile bir de eğitim salonu yer alacak. Güvenliğin ilk sıraya alındığı projede, “Çocuklar hayatı oyunla öğrenir” diyen GEBKİM Vakfı yöneticileri, oyun alanları ve parkların tasarımına da özel önem verdi. Toplam 1500 metrekare alanda inşa edilen ve bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen GEBKİM Anaokulu, GEBKİM OSB firmalarının yanı sıra Dilovası bölgesine hizmet verecek.



EĞİTİME BÜYÜK KATKI



GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli sanayi, ekonomisi ve istihdamına yaptıkları katkıyı eğitim ve bölge halkının kalkınmasına yönelik projelerde de sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “Eğitimi önemsiyor ve geleceğimizi şekillendireceğine inanıyoruz. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ardından Dilovası’na modern bir Anaokulu kazandıracak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Tüm projelerimizde olduğu gibi Anaokulu projesinde de çocuklarımızın güvenliği, bireysel gelişimleri ve eğitim kazanımları için tüm detayları özenle planladık. İnşasında sona yaklaştığımız ve en kısa zamanda çocuklarımızı görmek istediğimiz GEBKİM Anaokulu, büyük önem verdiğimiz kadın istihdamının artırılması hedefini de destekliyor.”