Başkan Aygün Yıldırım’ı Ağırladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı ağırladı. Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede başkanlar her iki ilçede devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduGörüşmede Başkan Yıldırım’a tarımsal kalkınma projesi ile ilgili bilgiler verdi.