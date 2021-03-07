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07 Mar 2021 - 16:23- Gündem G: 07 Mar 2021 - 16:26

İYİ Partili Durmuş kafelerin kapatılmasını istedi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Cumali Durmuş, kafe ve restoranlardaki doluluklara tepki göstererek mekanların yeniden kapatılmasını istedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Restoran ve kafeler yüzde 50 kapasite ile ‘kontrollü normalleşme’ sürecinin 7. Gününe girdik. Kırmızı kategorideki iller hariç 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren esnaf lokantaları, fast food’cular, kafelere oldukça ilgi var. Uzun süren kapanma dönemi sonrası tekrar müşterilerine kavuşan esnafın yüzü gülmeye başladı. Esnafın toparlanmaya başlarken, kafelerdeki doluluklardan rahatsız olan kitleler tekrar kapanma sürecine girilmesini istiyor.

“MEKAN SAHİPLERİNİN UMRUNDA DEĞİL”

Mekanların yeniden kapanmasını isteyen isimlerden biri İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Cumali Durmuş. Uzun yıllardır kentimizde siyaset yapan Durmuş, yaptığı paylaşımda kafelerin kapatılması gerektiğini ifade etti. . Durmuş açıklamasında “Lebalep, sonuç ortada, sadece o değil sorumsuzluk aldı başını gidiyor, gençlerimiz nasılsa bize bir şey olmaz kural yok hassasiyet yok başkasının yaşama hakkına saygı yok, kafeteryalarda lebalep, mekan sahiplerinin umurunda değil, sıkıntılarınızı anlıyoruz ancak üç kuruş fazla kazanmak insan hayatından daha kıymetli değil. Kafeteryalar kapatılsın (kurallara uyanlarda yanacak ancak başka yolu yok)” ifadelerini kullandı.

07 Mar 2021 - 16:23 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Batmış Kafeci - Bizim karnımızı sen doyuracan sanırım kesen dolu para sıkıntın yok seçimlerde sana düşman olucaz bir tane oy alamazsınız kafe restorant sahiplerinden calışanlarından ve ailelerinden yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 17:48
03

Spartacus - Kardeşin açılsın diyor ki bana göre doğru söylüyor allah sans ve senin liderine bu ülkeyi yönetme fırsatı vermesin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 17:17
02

Mustafa Yaşar - Bu işe siyasetin karışmasına karşıyım. Fakat maske takmanın mümkün olmadığı lokanta cafe lerin geç kalınmadan hemen kapatılması gerek. Lokanta cafelerde kendi hayatını riske atan arkadaşlar yarın gelip dikkat edenlere de bulaştırıyor buna kimsenin hakkı yok. Lokanta cafe ler kapatılsın!!!

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Mart 17:00
01

Cennet - Beyaz eşya dükkanlarında kapatalım mı? Tabi senin tuzun kuru...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 16:33
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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