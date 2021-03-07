İYİ Partili Durmuş kafelerin kapatılmasını istedi

Restoran ve kafeler yüzde 50 kapasite ile ‘kontrollü normalleşme’ sürecinin 7. Gününe girdik. Kırmızı kategorideki iller hariç 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren esnaf lokantaları, fast food’cular, kafelere oldukça ilgi var. Uzun süren kapanma dönemi sonrası tekrar müşterilerine kavuşan esnafın yüzü gülmeye başladı. Esnafın toparlanmaya başlarken, kafelerdeki doluluklardan rahatsız olan kitleler tekrar kapanma sürecine girilmesini istiyor.
“MEKAN SAHİPLERİNİN UMRUNDA DEĞİL”
Mekanların yeniden kapanmasını isteyen isimlerden biri İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Cumali Durmuş. Uzun yıllardır kentimizde siyaset yapan Durmuş, yaptığı paylaşımda kafelerin kapatılması gerektiğini ifade etti. . Durmuş açıklamasında “Lebalep, sonuç ortada, sadece o değil sorumsuzluk aldı başını gidiyor, gençlerimiz nasılsa bize bir şey olmaz kural yok hassasiyet yok başkasının yaşama hakkına saygı yok, kafeteryalarda lebalep, mekan sahiplerinin umurunda değil, sıkıntılarınızı anlıyoruz ancak üç kuruş fazla kazanmak insan hayatından daha kıymetli değil. Kafeteryalar kapatılsın (kurallara uyanlarda yanacak ancak başka yolu yok)” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Batmış Kafeci - Bizim karnımızı sen doyuracan sanırım kesen dolu para sıkıntın yok seçimlerde sana düşman olucaz bir tane oy alamazsınız kafe restorant sahiplerinden calışanlarından ve ailelerinden yazık
Spartacus - Kardeşin açılsın diyor ki bana göre doğru söylüyor allah sans ve senin liderine bu ülkeyi yönetme fırsatı vermesin
Mustafa Yaşar - Bu işe siyasetin karışmasına karşıyım. Fakat maske takmanın mümkün olmadığı lokanta cafe lerin geç kalınmadan hemen kapatılması gerek. Lokanta cafelerde kendi hayatını riske atan arkadaşlar yarın gelip dikkat edenlere de bulaştırıyor buna kimsenin hakkı yok. Lokanta cafe ler kapatılsın!!!
Cennet - Beyaz eşya dükkanlarında kapatalım mı? Tabi senin tuzun kuru...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.