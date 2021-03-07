İYİ Partili Durmuş kafelerin kapatılmasını istedi

Restoran ve kafeler yüzde 50 kapasite ile ‘kontrollü normalleşme’ sürecinin 7. Gününe girdik. Kırmızı kategorideki iller hariç 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren esnaf lokantaları, fast food’cular, kafelere oldukça ilgi var. Uzun süren kapanma dönemi sonrası tekrar müşterilerine kavuşan esnafın yüzü gülmeye başladı. Esnafın toparlanmaya başlarken, kafelerdeki doluluklardan rahatsız olan kitleler tekrar kapanma sürecine girilmesini istiyor.

“MEKAN SAHİPLERİNİN UMRUNDA DEĞİL”

Mekanların yeniden kapanmasını isteyen isimlerden biri İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Cumali Durmuş. Uzun yıllardır kentimizde siyaset yapan Durmuş, yaptığı paylaşımda kafelerin kapatılması gerektiğini ifade etti. . Durmuş açıklamasında “Lebalep, sonuç ortada, sadece o değil sorumsuzluk aldı başını gidiyor, gençlerimiz nasılsa bize bir şey olmaz kural yok hassasiyet yok başkasının yaşama hakkına saygı yok, kafeteryalarda lebalep, mekan sahiplerinin umurunda değil, sıkıntılarınızı anlıyoruz ancak üç kuruş fazla kazanmak insan hayatından daha kıymetli değil. Kafeteryalar kapatılsın (kurallara uyanlarda yanacak ancak başka yolu yok)” ifadelerini kullandı.